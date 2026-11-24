Oltre 22 milioni e mezzo di persone hanno seguito il torneo attraverso reti e piattaforme Mediaset, in controtendenza rispetto al rovinoso crollo degli ascolti televisivi.

Alle Nitto ATP Finals non è stata una Caporetto su tutti i fronti, qualcosa ha funzionato dal punto di vista degli ascolti e l’ha fatto anche alla grande. Dopo giorni passati a scrutare con amarezza i dati televisivi, che hanno certificato a più riprese il tonfo rispetto alle edizioni degli anni precedenti, a Mediaset (e indirettamente, anche in FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel) hanno finalmente potuto sorridere di gusto. Il bilancio della copertura crossmediale dell’evento torinese da parte del Gruppo di Cologno Monzese, infatti, è lusinghiero. Anche senza Jannik Sinner, in tantissimi hanno seguito le ATP Finals su reti e piattaforme Mediaset.

Nitto ATP Finals, i dati lusinghieri di Mediaset

Come riporta una nota dell’emittente, dal 15 al 22 novembre oltre 22 milioni e mezzo di persone, pari al 39% circa della popolazione italiana, hanno seguito le ATP Finals su Mediaset Infinity e sulle testate digitali del Gruppo. I contenuti dedicati alla kermesse che ha portato a Torino gli otto migliori tennisti al mondo (con l’eccezione, purtroppo, dello stesso Sinner) hanno generato quasi sei milioni di visualizzazioni video e circa trenta milioni di visualizzazioni sui canali social. Inoltre, il 35% di chi ha seguito il torneo su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset ha visto anche altri contenuti on demand.

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L’ammissione di Binaghi sul “fattore Sinner”

Se gli ascolti in tv, per stessa ammissione del presidente Binaghi, sono stati fortemente condizionati dall’assenza di Jannik, costretto a limitare le sue apparizioni a eventi di contorno, social e contenuti web hanno “tenuto” nonostante gli italiani si siano dovuti “accontentare” di Cobolli, Alcaraz, Zverev e degli altri. Ma non solo. Come evidenzia Mediaset, la copertura ha coinvolto reti e piattaforme del Gruppo con oltre trenta ore di programmazione, 85 servizi nei telegiornali, statistiche e clip. Non solo partite in diretta, dunque, ma aggiornamenti costanti nei programmi sportivi, in radio e durante i tg.

Tennis, l’investimento di Pier Silvio Berlusconi

Chissà cosa sarebbe successo se Sinner fosse stato presente da giocatore e non da guest star. Molto probabilmente i numeri, già lusinghieri, sarebbero lievitati ulteriormente, dando ulteriori riscontri a Pier Silvio Berlusconi sulla bontà della sua decisione di puntare forte sul tennis e sulle ATP Finals in questo momento di eccezionale boom. La copertura in chiaro delle ATP Finals da parte di Mediaset, in ogni caso, continuerà nelle prossime edizioni, in cui Jannik – a meno di cataclismi – sarà presente. Dopo l’operazione in Finlandia, il rosso di San Candido è atteso a un 2027 da protagonista. In tv, sul web, sui social, ma soprattutto: sul campo.