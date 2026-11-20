Si sono affrontati tre volte in tre anni, ora tre volte in meno di tre mesi: Alcaraz e Shelton è una sorta di "nuova classica", con il passaggio di Ferrero dallo spagnolo all'americano a mettere un pò più di pepe

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Bizze che solo la racchetta sa offrire: ti ritrovi da avversario una volta all’anno per tre stagioni consecutive, poi capita che nel giro di due mesi ne arrivino altre tre di partite, come se qualcuno c’avesse preso gusto a voler mettere Carlos Alcaraz e Ben Shelton l’uno di fronte all’altro. E siccome nulla avviene mai a caso, i tre nuovi scontri arrivano proprio nel momento in cui l’allenatore storico di uno dei due (cioè Juan Carlos Ferrero, fino a pochi mesi fa nella stanza dei bottoni del progetto di costruzione del fenomeno Alcaraz) decide di prendere in mano la crescita e la carriera dell’altro, cioè Shelton. Insomma, è il “derby di Ferrero”, ma anche una nuova classica del tennis contemporaneo, che stavolta mette in palio l’accesso alla finale delle Finals più tribolate degli ultimi anni.

Dopo NY e Parigi, a Torino è la “resa dei conti”

Alcaraz è avanti 4-1 nei precedenti, ma nel 2026 il conteggio racconta di una vittoria a testa. La più pesante di tutte, quella ottenuta da Shelton al quinto set in un drammatico quarto di finale a Flushing Meadows, match passato alla storia per essersi concluso quando a New York era quasi l’alba (le 3.30 del mattino: in Italia erano le 9.30…). E poco importa se meno di un paio di settimane fa a Parigi è arrivata la replica del murciano, vincitore in finale nell’ultimo Masters 1000 della stagione.

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A Torino è una sorta di resa dei conti, di quelle che tanto piacciono al pubblico che cerca sempre nuove storie e nuove rivalità, specialmente adesso che si sta tristemente abituando a non vedere in campo Sinner (che di Alcaraz resta l’antagonista per antonomasia), mentre Zverev a quanto pare fatica a convincere gli addetti ai lavori e gli appassionati a essere ritenuto un rivale a tutto tondo, forse anche per la differenza d’età e di percorso fatto durante la carriera.

Carlitos elogia Ben: “Uno dei rivali più difficili”

La sensazione è che oggi Alcaraz e Shelton possano realmente partire alla pari. Ma solo perché lo spagnolo sa di non essere al massimo della condizione, tanto che qualcuno insinua pure il dubbio che possa decidere di fermarsi, se lo dovesse ritenere necessario. “Vedremo come mi sveglierò e come il mio corpo reagirà ai trattamenti serali, ma assieme al mio team farò il possibile per recuperare nel modo migliore possibile”.

Anche perché contro Shelton potrebbe non bastare il pur ottimo Alcaraz ammirato contro Cobolli, apparso un po’ troppo arrendevole e con la testa meno alta di quanto l’amico Carlitos gli abbia suggerito di tenere. “Shelton è oggi una delle sfide più difficili che si possano trovare nel circuito. Gioca un tennis straordinario, molto potente ed efficace. Ci siamo già affrontati nelle ultime settimane, ci conosciamo bene e sinceramente sarà un piacere tornare a giocare contro di lui”. La conoscenza è un dettaglio non trascurabile, anche se avere Ferrero dalla propria parte potrebbe dare una grossa mano all’americano.

Shelton tra identità e upgrade: “Decisiva la battuta”

In realtà Shelton in conferenza stampa ha cercato di dare maggiore valore al lavoro fatto dal papà Bryan (“Mi segue da sempre, sta cercando sempre di cogliere le informazioni migliori per mettermi nelle condizioni di rendere al meglio, sia perché mi vuole bene, sia perché ha le conoscenze per farlo nella maniera giusta”), ma chiaramente l’upgrade di portare Ferrero nel box potrà pagare dividendi in futuro.

“La cosa che voglio è restare fedele alla mia identità di giocatore aggressivo, ma applicando un po’ più di intelligenza tattica al mio gioco. So che qui servire bene è fondamentale: sto però cercando di muovermi anche bene, perché non posso accontentarmi solo della battuta. Lo scorso anno ero arrivato scarico e un po’ demotivato, adesso sento di avere tutte le carte in regola per poter arrivare in fondo”.

Alcaraz-Shelton in chiaro per “salvare” gli ascolti

Era dal 2004 che un americano di 24 anni non raggiungeva la semifinale alle Finals: allora toccò a Roddick, sconfitto da Hewitt (che poi perse in finale contro Federer). Ben dovrà spingersi oltre i propri limiti contro Alcaraz in una sfida che peraltro Mediaset ha deciso di trasmettere in chiaro, seppur si giochi alle 14,30 di un sabato pomeriggio che apre idealmente il periodo delle feste natalizie.

Perché in mancanza di Sinner (e di italiani), solo Carlitos può salvare gli ascolti. Mentre per salvarsi da Shelton serviranno testa, cuore e determinazione.