Il tedesco continua la sua marcia perfetta a Torino vincendo anche la semifinale contro Medvedev in due set: la finale con Alcaraz è la prova del nove e i due continuano a mettere sotto pressione Sinner

La finale più attesa alle ATP Finals, saranno i due giocatori più forti a contendersi il torneo di Torino: da una parte il numero 1 al mondo Sascha Zverev, dall’altra lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ma al contrario di ogni previsione ad arrivare meglio all’atto conclusivo è proprio il tedesco che fino a questo momento non ha lasciato per strada nemmeno un set e soprattutto ha dimostrato uno stato di forma incredibile e un feeling con il campo dell’Inalpi Arena impressionante.

Zverev inarrestabile: Medvedev s’inchina

Una semifinale molto più equilibrata di quanto dica il 2-0 finale. Sascha Zverev si prende la finale delle ATP Finals riuscendo a fiaccare la resistenza di Daniil Medvedev. La partita si decide sugli episodi, nei momenti chiave e ancora una volta il tedesco in quei frangenti del match dimostra di essere quasi sempre perfetto. Sascha sin dal primo match ha dimostrato di riuscire sempre a gestire al meglio le emozioni e i punti decisivi della partita. Nel primo set è il servizio a farla da padrone, poche opportunità in risposta e si decide al tiebreak con il tedesco che è travolgente (7-0). Andamento simile anche nel secondo, ma stavolta il russo comincia a mostrare qualche crepa in più e alla prima occasione arriva il break che poi Zverev riesce a confermare.

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Zverev-Alcaraz: il match che vale più di una finale

La finale delle ATP Finals sarà tra Sascha Zverev e Carlos Alcaraz ed è quella che tutti si aspettavano e tutti volevano anche alla vigilia dell’evento di Torino ma per entrambi i giocatori, seppure per motivi diversi, si tratta di un match che vale molto più del trofeo che c’è in palio. Carlos Alcaraz anche contro Shelton ha dimostrato una maturità che forse è nata anche dall’infortunio che ha subito. In palio c’è la possibilità di vincere per la prima volta le Finals ma soprattutto per provare a battere il numero 1 del mondo e ristabilire il suo posto nel mondo del tennis. Un match che forse vale anche più per Zverev che può spegnere una volta e per tutte le critiche sulla questione “numero 1 ATP”. Il tedesco si è sentito messo in discussione nelle ultime settimane e ora ha l’opportunità di dimostrare che questo 2026 da sogno non nasce solo dalle sfortune altrui.

La classifica di Sinner si complica sempre di più

La finale che tutti volevano vedere ma anche quella che mette maggiormente in difficoltà e sotto pressione Jannik Sinner. Sascha Zverev continua a consolidare la sua prima posizione in classifica, con il successo contro Medvedev conquista altri 1000 punti (nel ranking live) e sale virtualmente a quota 10320 con la possibilità di mettere in cascina altri 500 punti in caso di vittoria. In questo momenti i punti di vantaggio su Sinner sono 2370 e possono aumentare ancora. Ma l’azzurro sente anche il fiato sul collo di Carlos Alcaraz che mantiene i punti conquistati lo scorso anno salendo a quota 7100 ed ha la possibilità di avvicinarsi ancora in caso di vittoria finale salendo a quota 7600 con soli 350 punti da recuperare sull’azzurro.