ATP Finals, Zverev non ne vince una contro Alcaraz e Sinner: Carlos dà spettacolo e batte Sascha, che lancia la racchetta

Primo assaggio di ATP Finals in quel di Torino, dove Alcaraz e Zverev hanno dato spettacolo in un allenamento concluso da un lunghissimo tie-break vinto dallo spagnolo, che si conferma il favorito e ha evidenziato i limiti del tedesco

L’inizio delle ATP Finals si avvicina sempre più e i giocatori iniziano a scaldare i motori in vista del debutto nel torneo di fine anno. Tra i più attesi ci sono senza dubbio il nuovo numero 1 al mondo Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, che nella giornata di giovedì 12 novembre hanno dato spettacolo sui campi dell’Inalpi Arena con una sessione di allenamento conclusa con un lunghissimo tie-break vinto dallo spagnolo. Una vittoria che ovviamente vale poco o nulla, ma che conferma le difficoltà del tedesco contro i suoi diretti rivali, mai battuti nella stagione in corso.

Alcaraz e Zverev danno spettacolo in allenamento, poi trionfa Carlos

Dopo la finale al Masters 1000 di Parigi era scattato un po’ di allarmismo sulle condizioni del ginocchio di Alcaraz. Allarmismo però cancellato fortunatamente dai primi allenamenti a Torino dello spagnolo, che è apparso muoversi senza alcun fastidio, soprattutto in occasione dell’ultima sessione in cui è sceso in campo con Zverev. Una lunga sessione di allenamento culminata con una sfida tra i due, che si sono dati battaglia in un lungo e spettacolare tie-break durato la bellezza di 34 punti e vinto da Carlitos, con Sascha che dispiaciuto dal finale della mini-sfida ha lanciato la racchetta (in maniera non violenta) verso la propria panchina.

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Senza Sinner è Alcaraz il favorito alle ATP Finals

Un tie-break che ci ha dimostrato come i due siano arrivati carichi e vogliosi di fare bene alle ATP Finals, dove partiranno anche con i favori dei pronostici rispetto agli altri rivali. Come confermato dalla partitella in allenamento leggermente favorito per la vittoria finale al momento appare Alcaraz, che con i successi all’ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi ha dimostrato di essere tornato finalmente ai livelli pre infortunio e di aver risolto anche le difficoltà che aveva sempre riscontrato nei tornei di fine sul cemento indoor, certamente non la sua superficie preferita.

Zverev, il dato emblematico contro Sinner e Alcaraz

A far propendere l’ago della bilancia verso Carlitos è anche un dato che riguarda Zverev e i confronti con i migliori giocatori del circuito. Dall’esplosione di Sinner e Alcaraz infatti Sascha ha faticato enormemente a vincere contro di loro, tanto che quest’anno non ha ancora collezionato una vittoria contro l’italiano (che lo ha battuto in cinque occasioni) e contro lo spagnolo (che invece ha trionfato nell’unico confronto ufficiale all’Australian Open). Un dato emblematico, che se confermato sino a fine anno renderebbe Sascha il primo numero 1 ATP dopo Pete Sampras nel 1998 (ma in una situazione un po’ differente) a chiudere la stagione senza vittorie contro i top-3, confermando anche la sensazione che senza gli infortuni di Jannik e Carlos il tedesco difficilmente avrebbe conquistato la vetta del ranking.