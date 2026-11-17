Vince e convince Zverev, che si sbarazza facilmente in due set di Shelton e strappa il pass per le semifinali delle ATP Finals con una partita di anticipo. Ora Ben dovrà battere Jodar e tifare Sascha contro Fils

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Quella che sulla carta si presentava come la sfida valida per il primo posto del gruppo McEnroe è stato un dominio assoluto di Alexander Zverev, che ha battuto un Ben Shelton estremamente falloso col risultato di 6-2 7-6, soffrendo un po’ solamente nel finale. Un successo che regala al tedesco l’accesso in semifinale alle ATP Finals, mentre lo statunitense si giocherà tutto in occasione dell’ultimo match della fase a gironi contro Rafael Jodar.

Zverev strapazza Shelton in due set

Dopo quella in due set all’esordio su Jodar arriva un’altra vittoria in scioltezza alle ATP Finals per Zverev, che ha battuto senza faticare troppo Shelton al termine di una partita iniziata fin da subito in salita per lo statunitense. L’approccio all’incontro di Ben non è infatti dei migliori, con il n°4 al mondo che commette tanti errori e finisce col cedere subito la battuta a Sascha, che si procura due palle break anche nel terzo game, questa volta però ben annullate da Shelton. Salvatosi da un pericoloso 3-0, lo statunitense si fa coraggio e si procura due chance di strappare la battuta a Zverev, il quale però serve alla grande e vince i successivi quattro punti consecutivi mantenendo il proprio vantaggio che poi aumenta con un secondo break che gli permette di chiudere il parziale sul 6-2.

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Il secondo set rispetto al primo si rivela più equilibrato, con Shelton che alza la resa alla battuta e rischia meno durante i propri turni di servizio. Le redini del gioco sono comunque ancora in mano a Zverev, che però non sfrutta le due chance di break in suo favore nel nono game, permettendo a Ben di spingersi fino al tie-break. Un tie-break dove lo statunitense fa e, soprattutto, disfa, servendo bene e facendosi aggressivo in risposta, salvo poi però incappare in gravi errori e permettere a Sascha di portarsi avanti di un mini break, che sfrutta chiudendo l’incontro con un passante in corsa di dritto stupendo.

Zverev vola in semifinale, Shelton si gioca tutto contro Jodar

Questa vittoria permette a Zverev di essere già certo della qualificazione in semifinale (la quinta della sua carriera alle ATP Finals) con una partita ancora da disputarsi nella fase a gironi. La sfida di giovedì contro Arthur Fils servirà a Sascha infatti solamente per consolidare il primo posto del girone che gli permetterà di affrontare il secondo classificato del gruppo Lendl (quindi con ogni probabilità di evitare Alcaraz) in semifinale.

Tutto ancora in bilico invece per Shelton, uscito rapidamente dal campo deluso e un po’ frustrato, che si giocherà la qualificazione all’ultima partita contro Jodar. Per approdare in semifinale lo statunitense sarà chiamato a battere Rafa e a sperare che Zverev faccia lo stesso con Fils, che in caso di vittoria in due set sul tedesco approderebbe anche lui in semifinale.