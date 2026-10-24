Il circuito del tennis fa tappa nel torneo 500 in programma in Austria: numerosa la pattuglia italiana che vedrà al via Berrettini, Cobolli, Musetti, Arnaldi e Darderi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il tennis maschile fa tappa a Vienna e sarà una settimana molto importante anche per le sorti dell’ATP. Sascha Zverev ha sciolto i dubbi della vigilia e ha deciso di essere presente per provare a prendersi la posizione numero 1 in classifica strappandola a Sinner. In campo anche Carlos Alcaraz che prova a trovare ritmo in vista delle Finals ed è da tenere d’occhio anche la numerosa pattuglia azzurra.

Alcaraz, esordio durissimo in Austria

Sarà un esordio molto complicato quello che aspetta Carlos Alcaraz. Il giocatore spagnolo vuole ritrovare il suo gioco migliore in questo finale di stagione ma il lungo stop non è semplice da smaltire. Dopo la vittoria al torneo di Tokyo, il numero 3 del mondo sembrava lanciassimo anche a Shanghai prima di incappare in una figuraccia contro il belga Bergs. Un passo falso che ha dimostrato che lo spagnolo non è ancora al top della forma, e a Vienna Carlitos avrà subito una sfida durissima visto che al primo turno trova sulla sua strada il russo Khachanov.

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Il sogno di Zverev: due vittorie per il numero 1

L’ultima settimana di inseguimento: il sogno di Alexander Zverev di salire al primo posto della classifica potrebbe coronarsi proprio dopo la settimana di Vienna. Il campione tedesco aveva messo in dubbio la sua partecipazione all’evento dopo l’uscita di scena a Shanghai rivelando di aver accumulato molta stanchezza, ma ora sembra aver sciolto i dubbi. Per conquistare la vetta dell’Atp dovrà vincere due partite in Austria a cominciare dal debutto contro lo spagnolo Martin Landaluce e poi uno tra Tallon Griekspoor e Brandon Nakashima. Sono loro tre che possono regalare a Sinenr ancora una settimana da numero 1 del mondo.

Sorteggio complicato anche per gli azzurri

Tanta Italia in campo nel torneo austriaco visto che ci saranno Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi con la speranza che anche Lorenzo Sonego possa fare il suo ingresso in tabellone tramite le qualificazioni. Per il tennista toscano, la sorte non è stato di certo benevola visto che sulla sua strada c’è subito un cliente molto scomodo come Frances Tiafoe. Sfida difficile ma molto affascinante invece per Cobolli che al primo turno trova il bulgaro Grigor Dimitrov, che sta cercando di ritrovare una classifica più consona al suo livello dopo aver perso posizioni a causa di tantissimi problemi fisici. Matteo Berrettini ha un’opportunità contro l’argentino Etcheverry e troverebbe proprio Cobolli in un derby tutto italiano. Prima partita tricolore che ci sarà subito con il duello tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi.