Il torneo organizzato in Russia scatena ancora una volta polemiche nel mondo del tennis per il legame con la società statale Gazprom, uno dei principali sostenitori del presidente Putin

La polemica dopo le WTA Finals tra Elina Svitolina e Mirra Andreeva non si è ancora esaurita, che dalla Russia ne arriva un’altra. In questi giorni a San Pietroburgo si gioca un torneo esibizione che vede la presenza di tanti tennisti e tenniste russe ma non solo, visto che tra i partecipanti del Northern Palmyra Trophy ci sono anche i francesi Courentin Moutet e Adrian Mannarino, e il britannico Daniel Evans.

Moutet e Mannarino nel mirino della critica

Lo scorso anno a scatenare un vero e proprio caso fu la partecipazione di Tallon Griekspoor, quest’anno a finire nel mirino della critica ci sono i francesi Courentin Moutet e Adrian Mannarino, e il britannico Daniel Evans. La loro partecipazione al torneo di San Pietroburgo, organizzato dalla Gazprom (uno dei principali sostenitori di Putin) ha subito scatenato un’ondata di polemica dall’Ucraina che vede la partecipazione di questi atleti come una mancanza di rispetto nei confronti del paese impegnato in una lunghissima guerra con la Russia. “Alcuni giocatori non hanno problemi a partecipare a un torneo finanziato da Gazprom in Russia. E’ una questione di responsabilità personale e di base per la decenza umana”, si legge su uno dei principali portali ucraini. Lo scorso anno toccò a Griekspoor finire nel mirino, al punto che arrivò anche l’esortazione (ignorata dal giocatore) del ministero degli esteri olandese a non prendere parte all’evento.

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Il torneo che imbarazza WTA e ATP

La lista dei nomi dei tennisti che prenderanno parte al torneo ha molto a che fare con la Russia. Ci sono atleti e atlete che sono impegnati nei circuiti ancora “senza bandiera” avendo mantenuto la nazionalità russa e altri che nel frattempo invece la bandiera l’hanno cambiata. Il “mercato dei passaporti” degli atleti russi è da sempre un problema per il circuito che spesso si trova a fare i conti con scelte che sono dettate quasi esclusivamente da ragioni di tipo economico e di sponsor. Tra i partecipanti nati in Russia ma ora impegnati con una nazione diversa ci sono Alexander Bublik (Kazakistan), Yulia Putintseva (Kazakistan), Anastasia Potapova (Austria), Kamilla Rakhimova (Uzbekistan). Per l’ATP e la WTA, trattandosi di un torneo esibizione, non ci sono conseguenze o sanzioni per gli atleti che partecipano come chiarito dalle due organizzazioni già dopo le prime edizioni dell’evento.

Il caso Paolini nel 2023

Nel 2023 a finire nel mirino della critica fu l’azzurra Jasmine Paolini che aveva accettato l’invito per giocare il torneo di San Pietroburgo. L’evento esibizione era alla sua seconda edizione e vedeva la presenza anche di Kudermetova, Potapova e Shnaider. La toscana venne molto criticata sui social per la sua decisione di prendere parte al torneo ma pochi giorni prima di scendere in campo optò per la rinuncia a causa di un problema alla caviglia.