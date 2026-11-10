A due mesi dalla separazione dall’Inter, Piero Ausilio è tornato a parlare pubblicamente durante il Social Football Summit. Ospite dell’Engagement Stage dell’Allianz Stadium di Torino – in un’intervista condotta dai giornalisti di Sky Sport Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio – , l’ex dirigente nerazzurro ha ripercorso quasi tre decenni di storia vissuta a Milano, soffermandosi in particolare sulle emozioni e sul dolore legati al momento dell’addio, sul rapporto con l’Inter e il proprio futuro.
- L'addio all'Inter
- Il ruolo del direttore sportivo
- L'ispirazione e Mazzola
- L'acquisto migliore
- Cambi di proprietà e fine del rapporto
- Gli allenatori
- Il futuro
L’addio all’Inter
“Mi porto tutto dentro, anche i momenti difficili. Più di tutto porto con me il rapporto con i calciatori e con le persone che hanno lavorato per l’Inter in questi anni. Non sarei mai andato via dopo Monaco. Non ho più sentito Marotta. Avrei potuto salutare in passato, ma la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia ha creato il momento giusto. Oggi sento i ragazzi; il fatto che abbiano dato continuità al mio lavoro, affidandosi a un mio collaboratore, mi gratifica. “Da Dinamo Kyev-Inter del 2009 non ho mai saltato una partita dei nerazzurri. L’unica partita, perché impegnato per una partita all’estero, è stato il derby contro il Milan di qualche settimana fa”.
Il ruolo del direttore sportivo
“Penso debba esserci un approccio personale a questo ruolo. Dobbiamo essere favorevoli al cambiamento, ma nessun dato mi trasmette l’emozione di un calciatore sul campo o il parlarci con lui. L’occhio è fondamentale”.
L’ispirazione e Mazzola
“Mi sono ispirato a tante persone. Devo ringraziare la mia famiglia per avermi sostenuto. Il presidente della Pro Sesto mi ha indirizzato al ruolo dirigenziale, mentre Mazzola fu il primo a portarmi con sé al calciomercato e a credere in me all’Inter. Sono cresciuto con Casiraghi, una figura fondamentale per l’Inter, e tanti calciatori gli devono molto”.
L’acquisto migliore
“Il mio primo grande acquisto, ai tempi della Primavera, è Balotelli. Per quanto riguarda la prima squadra, invece, direi Brozović“
Cambi di proprietà e fine del rapporto
“Devo tanto anche a Thohir. Fu lui a cambiare il mio inquadramento. Zhang non conosceva nulla del calcio e dell’Inter, ma alla fine è andato via con una grande passione per questi colori. Il fondo, invece, è differente, lì passa tutto per deleghe. Chiudere il primo di settembre non è un rimpianto, le opportunità non sono mai mancate. Ho fatto sempre il bene dell’Inter, abbiamo fatto la squadra più forte e completa degli ultimi anni. So che questa squadra ha una grande forza”.
Gli allenatori
“Spalletti è stato fondamentale per la ristrutturazione dell’Inter. Con lui abbiamo portato giocatori di valore e conquistato la Champions. Con Conte abbiamo cercato di vincere, riuscendo a raggiungere il risultato al secondo anno. Con Inzaghi prima e Chivu poi abbiamo costruito un percorso di continuità. Chivu è sempre stata una prima scelta e sapeva che sarebbe venuto da noi. A Londra ci sono andato per un calciatore e non per Fàbregas”.
Il futuro
“Non ho avuto contatti con nessuno. Desidero andare in un campionato diverso come la Premier League“.