L'ex dirigente nerazzurro torna a parlare a SFS 26, per la prima volta, dopo l'addio all'Inter dello scorso primo settembre.

A due mesi dalla separazione dall’Inter, Piero Ausilio è tornato a parlare pubblicamente durante il Social Football Summit. Ospite dell’Engagement Stage dell’Allianz Stadium di Torino – in un’intervista condotta dai giornalisti di Sky Sport Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio – , l’ex dirigente nerazzurro ha ripercorso quasi tre decenni di storia vissuta a Milano, soffermandosi in particolare sulle emozioni e sul dolore legati al momento dell’addio, sul rapporto con l’Inter e il proprio futuro.

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L’addio all’Inter