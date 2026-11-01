Avellino-Pisa 1 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 10ª giornata: Avellino-Pisa si gioca il 1 novembre alle 15. Statistiche, precedenti, ultime partite e numeri dell'arbitro Bonacina.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una sfida per avvicinare la zona playoff: Avellino-Pisa, 10ª giornata di Serie B 2026-27, si gioca il 1 novembre 2026 alle 15 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Gli irpini sono decimi con 12 punti: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 13 gol segnati e 10 subiti. I toscani, sesti a quota 15, rispondono con 4 successi, 3 pareggi e 2 ko, 18 reti realizzate e 13 incassate. Tre punti separano le squadre: i padroni di casa cercano l’aggancio, gli ospiti vogliono consolidare la propria posizione.

Le ultime partite giocate da Avellino e Pisa

Il momento recente premia i nerazzurri: il Pisa ha raccolto 9 punti nelle ultime cinque partite, restando imbattuto grazie a due vittorie e tre pareggi. Più discontinuo il percorso dell’Avellino, che nello stesso arco di gare ha conquistato 5 punti, con un successo, due pareggi e due sconfitte. Gli irpini arrivano dall’1-1 sul campo della Virtus Entella, mentre i toscani sono reduci dallo spettacolare 3-3 contro il Palermo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ultime cinque gare Avellino Pisa Vittorie 1 2 Pareggi 2 3 Sconfitte 2 0 Punti conquistati 5 9 Gol segnati 7 12 Gol subiti 7 7

Il dettaglio dei risultati, dal meno recente al più recente:

Avellino : Ascoli-Avellino 3-1, sconfitta.

: 3-1, sconfitta. Avellino : Avellino-Sampdoria 4-1, vittoria.

: 4-1, vittoria. Avellino : Cesena-Avellino 1-1, pareggio.

: 1-1, pareggio. Avellino : Avellino-Padova 0-1, sconfitta.

: 0-1, sconfitta. Avellino : Virtus Entella-Avellino 1-1, pareggio.

: 1-1, pareggio. Pisa : Mantova-Pisa 2-2, pareggio.

: 2-2, pareggio. Pisa : Vicenza-Pisa 0-3, vittoria.

: 0-3, vittoria. Pisa : Pisa-Cremonese 3-1, vittoria.

: 3-1, vittoria. Pisa : Verona-Pisa 1-1, pareggio.

: 1-1, pareggio. Pisa: Pisa-Palermo 3-3, pareggio.

L’arbitro di Avellino-Pisa

A dirigere Avellino-Pisa sarà Kevin Bonacina. Nel campione stagionale disponibile per questa Serie B, limitato a una partita, il direttore di gara ha fischiato 30 falli e assegnato 5 ammonizioni, senza espulsioni né calci di rigore. La media è dunque di 5 cartellini a incontro, con un provvedimento disciplinare ogni 6 falli: numeri da leggere con prudenza, considerando il ridotto numero di gare.

Arbitro: Kevin Bonacina.

Assistenti: Regattieri e Giuggioli.

Quarto ufficiale: Perri.

VAR: Camplone.

AVAR: Di Paolo.

Precedenti e pillole di Avellino-Pisa

La storia recente degli scontri diretti spinge l’Avellino, ma il rendimento esterno rende il Pisa un avversario tutt’altro che comodo. Gli irpini hanno vinto gli ultimi tre incroci cadetti senza concedere reti e non perdono contro i toscani da sei confronti: un patrimonio di fiducia da contrapporre all’imbattibilità nerazzurra nelle quattro trasferte di questo campionato. Il Partenio mette quindi di fronte due tendenze interessanti, tra precedenti favorevoli ai padroni di casa e solidità degli ospiti lontano dal proprio stadio. Attenzione soprattutto agli avvii: nessuno ha segnato più di queste due squadre nei primi tempi, con i campani a quota nove e i toscani a otto. Anche i singoli aggiungono motivi d’interesse. Emanuele Adamo cerca continuità dopo il gol all’esordio in categoria, mentre Tommaso Marras insegue la quarta presenza consecutiva a segno. Sullo sfondo, il bisogno dell’Avellino di riscattare l’ultimo ko interno e la possibilità del Pisa di allungare una striscia esterna rara nella propria storia.

Negli ultimi tre confronti di Serie B l’ Avellino ha sempre battuto il Pisa , mantenendo ogni volta la porta inviolata. La serie positiva complessiva contro i nerazzurri dura da sei gare: quattro vittorie e due pareggi, dopo tre sconfitte e un pareggio nei primi quattro incroci.

ha sempre battuto il , mantenendo ogni volta la porta inviolata. La serie positiva complessiva contro i nerazzurri dura da sei gare: quattro vittorie e due pareggi, dopo tre sconfitte e un pareggio nei primi quattro incroci. Il primo precedente cadetto al Partenio sorrise al Pisa , vittorioso 3-0 nel settembre 1989. Da allora l’ Avellino ha raccolto in casa un pareggio nel 1991 e tre successi consecutivi: soltanto contro Modena , con cinque vittorie, e Pro Vercelli , con quattro, conserva una striscia aperta di successi interni più lunga.

, vittorioso 3-0 nel settembre 1989. Da allora l’ ha raccolto in casa un pareggio nel 1991 e tre successi consecutivi: soltanto contro , con cinque vittorie, e , con quattro, conserva una striscia aperta di successi interni più lunga. Nelle ultime sei partite casalinghe di Serie B l’ Avellino non ha mai ripetuto lo stesso esito per due gare consecutive: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Dopo lo 0-1 contro il Padova , gli irpini vogliono evitare due ko interni di fila, eventualità verificatasi l’ultima volta nel febbraio scorso contro Frosinone e Pescara .

non ha mai ripetuto lo stesso esito per due gare consecutive: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Dopo lo 0-1 contro il , gli irpini vogliono evitare due ko interni di fila, eventualità verificatasi l’ultima volta nel febbraio scorso contro e . Due vittorie e due pareggi nelle prime quattro trasferte: il Pisa viaggia senza sconfitte. Soltanto nel 1984-85 e nel 2007-08 i toscani sono rimasti imbattuti nelle prime cinque gare esterne di un campionato cadetto, rispettivamente con due successi e tre pareggi e con cinque vittorie.

viaggia senza sconfitte. Soltanto nel 1984-85 e nel 2007-08 i toscani sono rimasti imbattuti nelle prime cinque gare esterne di un campionato cadetto, rispettivamente con due successi e tre pareggi e con cinque vittorie. Partenze ad alta intensità: Avellino e Pisa guidano la graduatoria delle reti segnate nei primi tempi di questa Serie B, rispettivamente con nove e otto gol.

e guidano la graduatoria delle reti segnate nei primi tempi di questa Serie B, rispettivamente con nove e otto gol. Emanuele Adamo ha festeggiato l’esordio in Serie B segnando contro la Virtus Entella . Negli ultimi vent’anni, l’unico calciatore dell’ Avellino capace di andare a bersaglio nelle prime due presenze con il club in categoria è stato Ferdinando Sforzini , nel gennaio 2009.

ha festeggiato l’esordio in Serie B segnando contro la . Negli ultimi vent’anni, l’unico calciatore dell’ capace di andare a bersaglio nelle prime due presenze con il club in categoria è stato , nel gennaio 2009. Tommaso Marras ha segnato nelle ultime tre presenze in campionato. Per ritrovare un giocatore del Pisa a segno in quattro incontri consecutivi di Serie B bisogna risalire a Michele Marconi, nel settembre 2019.

Le statistiche stagionali di Avellino e Pisa

Più possesso per l’Avellino, maggiore incisività per il Pisa. I campani tengono il pallone mediamente per il 52,6% del tempo, contro il 50,2% dei toscani, ma i nerazzurri hanno prodotto 18 gol contro 13 e 58 conclusioni nello specchio contro 38. Anche la precisione al tiro premia gli ospiti: 53,70% contro 40,86%. Gli irpini hanno però incassato meno reti, 10 contro 13, pur avendo subito più conclusioni complessive, 149 contro 113. Identico il numero di partite a porta inviolata, due per parte. Un altro dato da sorvegliare riguarda la gestione del risultato: l’Avellino ha lasciato per strada 8 punti da situazioni di vantaggio, il Pisa soltanto 4; i toscani hanno inoltre recuperato 6 punti da posizioni di svantaggio, contro i 2 dei campani.

Tra i singoli, Raffaele Russo guida i marcatori dell’Avellino con 4 reti, davanti a Michele Besaggio con 3 e Walid Cheddira con 2; un gol ciascuno per Emanuele Adamo, Armando Izzo, Brando Moruzzi e Martin Palumbo. Nel Pisa il miglior realizzatore è Filippo Pittarello, a quota 4, seguito da Tommaso Marras con 3; hanno segnato due volte Arturo Calabresi, Stefano Moreo e Mattéo Tramoni, una volta Simone Canestrelli, Francesco Coppola, Omar Correia, Giuseppe Leone ed Emanuele Rao. I migliori assistman sono Andrea Favilli, con 3 passaggi vincenti per gli irpini, e Mattéo Tramoni, con 4 per i toscani. Sul piano disciplinare, Michele Besaggio è il più ammonito dei campani con 4 gialli, mentre Arturo Calabresi ne conta 5. L’unica espulsione registrata per il Pisa riguarda Mehdi Léris; non risultano rossi nelle statistiche disponibili dell’Avellino. I portieri Tommaso Martinelli e Alessandro Confente vantano entrambi 2 gare senza subire gol, con rispettivamente 28 e 19 parate.

Statistica Avellino Pisa Partite giocate 9 9 Posizione in classifica 10ª 6ª Punti 12 15 Vittorie 3 4 Pareggi 3 3 Sconfitte 3 2 Gol segnati 13 18 Gol subiti 10 13 Media gol segnati 1,44 2,00 Media gol subiti 1,11 1,44 Possesso palla medio 52,6% 50,2% Precisione dei passaggi 84,05% 84,11% Tiri nello specchio 38 58 Precisione al tiro 40,86% 53,70% Conversione dei tiri in gol 13,98% 16,67% Conclusioni subite 149 113 Calci d’angolo 33 57 Assist 10 15 Cartellini gialli 20 20 Cartellini rossi registrati 0 1 Capocannoniere Raffaele Russo: 4 Filippo Pittarello: 4 Miglior assistman Andrea Favilli: 3 Mattéo Tramoni: 4 Giocatore con più ammonizioni Michele Besaggio: 4 Arturo Calabresi: 5 Giocatore con più espulsioni Nessuno registrato Mehdi Léris: 1 Portiere: partite a porta inviolata Tommaso Martinelli: 2 Alessandro Confente: 2 Parate del portiere Tommaso Martinelli: 28 Alessandro Confente: 19

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Avellino-Pisa? Avellino-Pisa, valida per la 10ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca il 1 novembre 2026 alle ore 15:00, ora italiana. Dove si gioca Avellino-Pisa? La partita si disputa allo stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l'arbitro di Avellino-Pisa? L'arbitro è Kevin Bonacina, assistito da Regattieri e Giuggioli. Il quarto ufficiale è Perri, con Camplone al VAR e Di Paolo all'AVAR.