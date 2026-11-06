La prova dell’arbitro Sylwestrzak all’Az Stadion di Alkmaar nella quarta giornata della phase di Europa League ai raggi X, il fischietto polacco ha ammonito 4 giocatori

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Teun Koopmeiners torna al gol in Europa e batte il fratello Peer. Koop non esulta per rispetto del suo ex Stadio e della famiglia in tribuna. Sono passati 20 minuti in una gara apparentemente tranquilla che la Juve governa segnando anche il secondo gol con Kolo Muani in chiusura di tempo. Però il finale in Olanda è rovente, ricco di episodi da moviola con i bianconeri che soffrono, rischiano grosso ma non cedono. L’Az protesta prima per un possibile calcio di rigore al 78’ per un presunto fallo di Kelly su Hoedt e poi esultano al 90esimo per il pareggio di De Wit che segna il 2-2. Ma mentre Spalletti si batte le mani in testa per la disperazione, Sylwestrzak annulla per fuorigioco. L’arbitro polacco viene richiamato da VAR e stavolta a disperarsi sono gli olandesi. Fasi finali da tachicardia per i 6 minuti di recupero con mischie continue in area bianconera: la Juve soffre, resiste e si porta a casa la vittoria

Az-Juve, i casi da moviola

Al 5’ Kasius calcia fuori tempo e anziché colpire la palla prende in pieno il polpaccio di Alajbegovic. La violenza del gesto sarebbe da sanzionare, ma Sylwestrzak rileva l’involontarietà del gesto e assolve l’olandese. Al 25’ Hoedt ferma Woltemade che spalle alla porta, l’arbitro giudica eccessiva la caduta dell’attaccante e lascia correre. Due minuti dopo, però, Hoedt non sfugge al cartellino: intervento troppo irruento su Kolo Muani, primo giallo della partita. Al 40’ Kolo ripiega verso la sua porta per interrompere la progressione di Doll in area: la gamba è pericolosa, ma il contatto è veniale. Non è rigore.

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Al 47’ primo giallo per la Juventus: Cambiaso ferma volontariamente la corsa di Kasius verso la porta. Ammonizione giusta, anche se gli olandesi invocano il vantaggio. Poi il finale rovente. Lancio per Stang che stoppa la palla in area e cade su contatto di Kelly: per l’arbitro non è sufficiente per decretare il penalty. All’84’ Ekhator ostacola Dijkstra vicino all’area: ammonizione giusta. All’88’ gol dell’Az. Oufkir soffia la palla a Kelly e lancia Dijstra in area: cross per Meerdink che segna a porta vuota. Il VAR controlla che la palla non sia uscita sull’out: il gol è valido. Al 90’De Wit pareggia dopo una respinta di Vicario. Gli olandesi esultano, l’arbitro annulla per fuorigioco, la Juve esulta.

Questi gli episodi dubbi della gara

I casi più scottanti orbitano attorno all’ultimo quarto del match. Un rigore reclamato e un gol annullato. Andiamo nel dettaglio. Al minuto 78 lancio lungo per Stang che stoppa di petto in area. Kelly si appoggia con vigore e gli mette le mani sulle spalle. L’olandese cade, per Sylwestrzak ha solo perso l’appoggio e assegna semplicemente l’angolo scatenando le proteste dell’Az. Al 90’ il momento decisivo della partita. Cross di Oukfir in area, Meerdink stacca di testa e Vicario respinge con un gran balzo, arriva De Wit che di sinistro infila sotto la traversa. All’on field review la posizione di Meerdink al momento del colpo di testa è oltre la linea bianconera. Fuorigioco che salva il successo della Juventus. Al 94′ ammonito anche Cabal.

Chi è l’arbitro Sylwestrzak

Damian Sylwestrzak, classe ’92, polacco, esordisce nella massima serie polacca, Ekstraklasa, il 18 luglio 2020 dirigendo Wisła Cracovia-Arka Gdynia. Promosso internazionale nel 2021 fa il suo esordio come arbitro della UEFA dirigendo l’incontro valido per le Qualificazioni al Campionato europeo di calcio Under-21 2023 Islanda-Cipro.Il 17 luglio 2021 viene selezionato per dirigere la finale della Supercoppa di Polonia Legia Varsavia-Raków Czestochowa. Il 21 settembre 2023 esordisce nella fase a gironi di una competizione UEFA dirigendo l’incontro di Conference League Viktoria Plzen-Ballkani

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Karasewicz ed Heinig con Kuzma IV uomo, Lasyk al Var e Kwiatkowski all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Hoedt, Cambiaso, Ekhator e Cabal.