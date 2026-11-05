AZ-Juventus 1-2, pagelle: finalmente Kolo Muani (7,5). Koopmeiners profeta in patria (7), Gatti leader (7)

I bianconeri dominano per oltre un'ora grazie alle reti di Koopmeiners e Kolo Muani, poi i brividi nel finale. La squadra di Spalletti conquista tre punti preziosi

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus supera l’AZ Alkmaar per 2-1 nella quarta giornata della fase campionato di Europa League e torna dall’Olanda con una vittoria importante. La squadra di Luciano Spalletti costruisce il successo soprattutto nel primo tempo, mostrando aggressività e capacità di recuperare il pallone nella metà campo avversaria. Al 19′ è Teun Koopmeiners a sbloccare il risultato, finalizzando l’assist di Kolo Muani, protagonista di uno splendido sombrero ai danni di De Wit. Il francese si prende la scena anche al 37′, quando firma il raddoppio dopo una combinazione con Woltemade, completando una prestazione di grande spessore. Nella ripresa la Juventus controlla il doppio vantaggio, ma con il passare dei minuti l’AZ aumenta la pressione e costringe i bianconeri ad abbassarsi. Smit spreca una grande occasione da posizione favorevole, mentre Gatti si mette in evidenza con un paio di progressioni e una chiusura decisiva su Daal. Quando la partita sembra ormai indirizzata, all’88’ Meerdink accorcia le distanze su assist di Dijkstra, riaccendendo le speranze dei padroni di casa. Gli ultimi minuti diventano così più complicati del previsto con una rete annullata agli olandesi, ma la squadra di Spalletti riesce a conservare il vantaggio e a portare a casa il successo.