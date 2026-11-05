La Juventus supera l’AZ Alkmaar per 2-1 nella quarta giornata della fase campionato di Europa League e torna dall’Olanda con una vittoria importante. La squadra di Luciano Spalletti costruisce il successo soprattutto nel primo tempo, mostrando aggressività e capacità di recuperare il pallone nella metà campo avversaria. Al 19′ è Teun Koopmeiners a sbloccare il risultato, finalizzando l’assist di Kolo Muani, protagonista di uno splendido sombrero ai danni di De Wit. Il francese si prende la scena anche al 37′, quando firma il raddoppio dopo una combinazione con Woltemade, completando una prestazione di grande spessore. Nella ripresa la Juventus controlla il doppio vantaggio, ma con il passare dei minuti l’AZ aumenta la pressione e costringe i bianconeri ad abbassarsi. Smit spreca una grande occasione da posizione favorevole, mentre Gatti si mette in evidenza con un paio di progressioni e una chiusura decisiva su Daal. Quando la partita sembra ormai indirizzata, all’88’ Meerdink accorcia le distanze su assist di Dijkstra, riaccendendo le speranze dei padroni di casa. Gli ultimi minuti diventano così più complicati del previsto con una rete annullata agli olandesi, ma la squadra di Spalletti riesce a conservare il vantaggio e a portare a casa il successo.
AZ-Juventus 1-2, pagelle: finalmente Kolo Muani (7,5). Koopmeiners profeta in patria (7), Gatti leader (7)
I bianconeri dominano per oltre un'ora grazie alle reti di Koopmeiners e Kolo Muani, poi i brividi nel finale. La squadra di Spalletti conquista tre punti preziosi
Le pagelle della Juventus: Gatti e Koop ci sono, Cabal entra male
- Vicario 6 Ordinaria amministrazione per il portiere bianconero, poco impegnato nel corso della serata. Unico intervento nel finale nell'episodio del mancato 2-2 per fuorigioco. Nessuna responsabilità sul gol subito.
- Gatti 7 Con la fascia da capitano al braccio, guida la difesa con personalità e attenzione. Si fa sentire nei duelli e contribuisce a contenere le iniziative dell'AZ. Nella ripresa si rende protagonista anche in fase offensiva con due progressioni palla al piede e si oppone alla conclusione di Daal con una deviazione decisiva. (Dal 79' Bremer ng).
- Lucumi 6,5 Solido e concentrato al centro della difesa, tiene bene la posizione e si fa apprezzare anche nel gioco aereo. Importante la chiusura nel finale di primo tempo sul tentativo di Peer Koopmeiners, quando interviene di testa dopo la respinta di Kelly.
- Kelly 6,5 Prestazione attenta del difensore inglese, pronto quando l'AZ prova ad aumentare la pressione. Puntuale nelle chiusure, interviene anche nell'azione più pericolosa degli olandesi nel primo tempo, respingendo il pallone prima del tentativo di Kwakman. Nel secondo tempo è coinvolto nel contatto con Dijkstra sul quale gli avversari chiedono un rigore, ma l'arbitro lascia proseguire.
- Kalulu 6 Partita ordinata sulla corsia destra. Garantisce copertura e attenzione nelle situazioni difensive, senza rinunciare ad accompagnare la manovra quando se ne presenta l'occasione.
- Sarr 6 Spalletti gli concede una maglia da titolare e il centrocampista risponde con una prova di sostanza. Cerca di dare equilibrio alla mediana, lavora in fase di interdizione e prova anche un tiro dalla distanza sebbene non sia la specialità della casa.
- Koopmeiners 7 Si fa trovare pronto al 19', quando raccoglie l'assist di Kolo Muani e firma con precisione il gol del vantaggio. Oltre alla rete, offre una prestazione ordinata in mezzo al campo, cercando di gestire i tempi della manovra. Una serata speciale anche per il confronto con il fratello Peer.
- Cambiaso 6 Senza particolari acuti, disputa una partita sufficiente, applicandosi sulla corsia sinistra e cercando di garantire equilibrio. Rimedia un'ammonizione a inizio ripresa per un fallo su Kasius e viene sostituito da Spalletti al 60'. (Dal 60' Cabal 5 Si addormenta in occasione del gol olandese).
- Woltemade 6,5 Si muove bene accanto a Kolo Muani e partecipa alla costruzione delle occasioni più interessanti. Sfiora il gol in avvio con un buon servizio per il francese e restituisce al compagno il pallone nell'azione del raddoppio. Prezioso anche nel lavoro di raccordo. (Dal 79' Ekhator ng).
- Alajbegovic 6 Spalletti gli concede fiducia dal primo minuto e il bosniaco mostra personalità. Cerca spesso la giocata tra le linee e al 29' va vicino al gol con una conclusione dal vertice dell'area che sfiora la traversa. Qualche imprecisione, ma anche buoni segnali. (Dal 60' Boga 6 Entra per dare una mano nella gestione della fascia sinistra. Si applica soprattutto in fase di copertura, risultando meno incisivo quando la Juventus prova a ripartire).
Top e flop dell'AZ: Daal ci prova, De Wit in difficoltà
- Meerdink 6,5 Segna nel finale tentando una disperata rimonta. Ma è tardi.
- Daal 6,5 È il più vivace tra gli olandesi. Si mette in mostra sulla corsia sinistra e partecipa all'azione più pericolosa del primo tempo, servendo De Wit in occasione dell'opportunità capitata a Kwakman. Nella ripresa prova anche la conclusione personale, ma trova la deviazione decisiva di Gatti. La Juventus deve spesso raddoppiare la marcatura per limitarlo.
- Kwakman 6 Tra i più intraprendenti dell'AZ. Cerca di rendersi pericoloso con gli inserimenti e ha una buona opportunità dopo il cross di De Wit, ma non riesce a trovare la conclusione. Ci prova anche dalla distanza, trovando la deviazione che facilita l'intervento di Vicario.
- Hoedt 5 Entra al 23' al posto dell'infortunato Schouten, ma la sua partita si complica quasi subito. Al 28' rimedia un'ammonizione per un fallo su Kolo Muani, dopo essere stato saltato dal francese sulla fascia. Un ingresso tutt'altro che semplice.
- De Wit 5 Serata da dimenticare per il difensore dell'AZ. Prima viene saltato da Kolo Muani con un elegante sombrero nell'azione del vantaggio bianconero, poi perde il pallone recuperato dal francese in occasione del raddoppio. Due errori pesanti che incidono direttamente sul risultato.
Il migliore in campo: Kolo Muani diventa trascinatore
Kolo Muani 7,5 Il migliore in campo. Sfiora il gol in avvio, poi inventa una giocata di grande qualità con il sombrero su De Wit e l'assist per Koopmeiners. Al 37' completa la serata con il recupero alto e il triangolo con Woltemade, prima di battere De Busser con il sinistro. Gol, assist e tanto lavoro per la squadra. (Dall'86' Douglas Luiz ng).
Il giudizio sull'arbitro: partita semplice per Sylwestrzak
- Sylwestrzak 6 Direzione complessivamente tranquilla in una partita corretta e senza particolari episodi controversi. Nel finale proteste olandesi per un leggero contatto tra Kelly e Dijkstra in area bianconera ma non c'è nulla.