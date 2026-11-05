Az-Juventus, formazioni ufficiali, i cambi di Spalletti: le scelte su Woltemade, Bremer e Boga

Il tecnico bianconero sceglie il 3-4-3 per la trasferta di Europa League e deve fare i conti con numerose assenze. Alajbegovic parte dalla panchina, mentre a centrocampo va in scena il primo confronto ufficiale tra i fratelli Koopmeiners.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus torna protagonista in Europa League e affronta l’AZ Alkmaar nella quarta giornata della fase campionato. Per la trasferta olandese, Luciano Spalletti deve fare i conti con diverse assenze, ma decide di non stravolgere gli equilibri della squadra, intervenendo soprattutto sulla disposizione degli uomini in attacco. La principale novità riguarda la conferma di Nick Woltemade e Randal Kolo Muani dal primo minuto, con Kerim Alajbegovic a supporto dei due centravanti nel ruolo di trequartista. Cambia quindi il modulo rispetto alle ipotesi della vigilia, con il passaggio al 3-4-1-2 e Jeremie Boga destinato inizialmente alla panchina. In difesa confermato Bremer, che guiderà il reparto insieme a Gatti e Kelly, mentre a centrocampo spazio alla coppia Sarr-Koopmeiners. La partita propone anche un confronto particolare: per la prima volta in una gara ufficiale si ritrovano da avversari Teun e Peer Koopmeiners, fratelli ma questa sera con maglie differenti.

Juventus, Woltemade e Kolo Muani titolari: Alajbegovic alle loro spalle

La scelta più significativa di Spalletti riguarda il reparto offensivo, dove viene confermata la coppia composta da Nick Woltemade e Randal Kolo Muani. I due attaccanti avranno un’altra occasione per consolidare l’intesa e affinare i meccanismi di gioco, cercando di garantire maggiore continuità alla produzione offensiva bianconera. Alle loro spalle agirà Kerim Alajbegovic, con il compito di collegare centrocampo e attacco e sfruttare gli spazi tra le linee avversarie. Cambia quindi lo scenario rispetto alle indicazioni iniziali, che vedevano Boga favorito per una maglia da titolare nel tridente. L’esterno ivoriano partirà invece dalla panchina e rappresenterà una soluzione importante nella ripresa, grazie alle sue accelerazioni e alla capacità di saltare l’uomo.

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Centrocampo Juventus, Sarr con Koopmeiners: Kalulu e Cambiaso sulle fasce

Le novità riguardano anche la disposizione del centrocampo, che mantiene una struttura a quattro uomini. In mezzo agiranno Pape Matar Sarr e Teun Koopmeiners: il centrocampista senegalese, di proprietà del Tottenham, porta dinamismo e fisicità alla mediana bianconera, mentre l’olandese garantisce qualità nella gestione del pallone e negli inserimenti. Sulle corsie esterne spazio a Kalulu sulla destra e al contestato Cambiaso sulla sinistra, due interpreti importanti per assicurare equilibrio tra copertura difensiva e spinta offensiva. Douglas Luiz non figura nell’undici iniziale e potrà eventualmente rappresentare un’opzione durante la partita. Spalletti punta così su una mediana con caratteristiche complementari, cercando parallelamente di gestire le energie in una fase particolarmente intensa della stagione.

Fratelli Koopmeiners contro in AZ-Juventus: Peer aveva sfiorato il Bologna

La partita di Alkmaar propone un incrocio inedito e significativo: Teun Koopmeiners e Peer Koopmeiners si affrontano per la prima volta in una gara ufficiale. Il centrocampista della Juventus ritrova così il fratello minore, che veste la maglia dell’AZ e rappresenta una delle pedine della squadra olandese. Peer, classe 2000, era stato accostato anche al Bologna durante la scorsa estate, quando il club rossoblù aveva valutato la possibilità di portarlo in Serie A. Il trasferimento, tuttavia, non si è concretizzato e il giocatore è rimasto in Olanda. Adesso arriva un appuntamento speciale per entrambi, con la particolarità di ritrovarsi uno di fronte all’altro in una competizione europea. Un confronto che va oltre l’aspetto familiare, perché i due fratelli saranno chiamati a dare un contributo importante alle rispettive squadre in una partita che mette in palio punti preziosi per il cammino nella competizione.

Difesa Juventus, Bremer con Gatti e Kelly: le formazioni ufficiali

In difesa Spalletti punta su una linea a tre davanti a Vicario, confermato tra i pali. Il reparto sarà composto da Gatti, Bremer e Kelly, con il brasiliano scelto per guidare il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu e Cambiaso, chiamati a garantire equilibrio tra copertura e spinta offensiva. Dall’altra parte, l’AZ Alkmaar risponde con un 4-2-3-1, affidando a Meerdink il compito di guidare l’attacco e a Kwakman e Peer Koopmeiners la gestione della mediana. La Juventus si presenta dunque con un 3-4-1-2, modulo che permette di schierare contemporaneamente due centravanti e un trequartista alle loro spalle. Per i bianconeri si tratta di un appuntamento importante per dare continuità al percorso europeo e conquistare un risultato positivo in trasferta. Ecco gli schieramenti ufficiali scelti dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali