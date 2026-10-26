La compagna di Francesco Totti silente nell'ennesimo scontro tra il giudice e il suo maestro di ballo, mentre la conduttrice prende sempre più spazio oltre la diretta

La distanza (anche temporale) aiuta a considerare gli accadimenti in corso dalla prospettiva corretta. La dialettica sostenuta, confine prossimo ai limiti della schermaglia e della lite, tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto rischia di oscurare se non addossare su Noemi Bocchi una linea che appesantisce e svia da quello che ha dichiarato da principio. Conquistare una stanza tutta per sé sarebbe un obiettivo collaterale, palese ma con lo spostamento dalla concorrente al conflitto giudice-maestro non fa che allontanare da lei il fulcro. Oltre Francesco Totti, ci sarebbero Mariotto e Pernice. Noemi Bocchi, nell’equilibrio della narrazione, dove si colloca? Si aggiudica il punteggio, con il suo charleston, di tutti 10 ad eccezione del 9 dello stilista, a rimarcare che il materiale espressivo e agonistico ci sarebbe. Diversamente velata Ornella Muti in coppia con Pasquale Larocca, a causa degli interventi di Barbara d’Urso la quale non si è sottratta al suo ruolo. Prima e dopo la diretta.

Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi tace

Noemi Bocchi ha presentato, nel sabato sera di prime time, la sua volontà di acquisire un’identità, a prescindere e con Francesco Totti. L’opportunità è concreta e viaggia di conseguenza, complici indubbie qualità sul piano fisico e di preparazione che la possono trasformare da sportiva a ballerina, allieva capace e disciplinata per uno dei migliori maestri di Ballando.

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Lo scontro tra Mariotto e Pernice, e non Bocchi, scaturisce dall’allusione a Totti, compagno di Noemi. “Che cosa c’entra con la coreografia?”, ha chiesto il maestro intuendo l’allusione. “Stai zitto, fai più bella figura”. Dalla replica alla dialettica passo breve. “Sono trent’anni che studio ballo” versus “Siamo in una gara di ballo, non in una scuola di ballo. La spaccata di Noemi Bocchi mi ha fatto capire Francesco Totti”, ha affermato Mariotto che dona un 9 al punteggio finale. La chiosa è in crescendo, come prevedibile: “Riesci a stare zitto? Stavo per darvi 10, sei proprio maleducato e fuori luogo, fai più bella figura se stai zitto. Bocchi ha fatto un bel ballo”.

La lite Mariotto-Pernice

Milly Carlucci interviene quando ormai si è consumato il dramma, cedendo a Barbara d’Urso in duplice veste la difesa del maestro Pernice: “Lei ha fatto un bel ballo perché ha un bravo maestro. La vostra energia e vitalità mi sono piaciute tanto”.

L’incrocio con la presenza di Bianca Guaccero e i riferimenti all’edizione da lei vinta, proprio con il ballerino sono iperbolici. Noemi Bocchi, in questo dibattuto, in che ruolo si pone? Balla, cerca di esternare ed esprimere in una dinamica televisiva evidente.

La linea Muti-Larocca

Altra linea della narrazione è ancora affidata a Barbara d’Urso, alla quale riesce l’impresa di creare un caso attorno alla timeline, che ripropone sui social per integrare la comunicazione fredda della televisione generalista con le piattaforme social.

Con Pasquale Larocca e Ornella Muti ha instaurato questo costante piano di confronto a cui l’attrice, attenta conoscitrice di certe dinamiche, si sottrae rimanendo ai margini con l’eleganza che abbiamo osservato mentre Larocca prova a entrare e a replicare, su un livello che non stabilisce nulla. Né vincitori né vinti.

Si torna per restare

Barbara d’Urso sa presidiare, a prescindere da presunte gelosie, domande e quesiti anche da parte di Simona Ventura e Francesca Fialdini oltre a tutto quel che è emerso nell’arco di questa settimana e che avrebbe potuto investirla. Nuova ossessione, vecchia ossessione in un ciclo che così inedito non è per la protagonista di una televisione che credevamo perduta e che continua a esistere, come il suo pubblico che non la dimentica. Ma è tornata per restare, teniamolo a mente.