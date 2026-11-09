La compagna di Francesco Totti ancora la migliore con il suo charleston in coppia con Giovanni Pernice, ribadendo un concetto chiave

Non c’è spazio televisivo fine a sé stesso, ripiegato sulla narrazione scelta. La dialettica sostenuta tra Barbara d’Urso e Simona Ventura palesa la via intrapresa, occultando solo in minima parte il senso ultimo della partecipazione di Noemi Bocchi, divenuta un personaggio pubblico con i suoi pregi e la sua profondità, all’edizione in corso in coppia con Giovanni Pernice. Luminosa, puntuale, rigorosa ha centrato il risultato dimostrando un sincero agonismo che sta superando le barriere del pregiudizio come anche dell’ombra di Francesco Totti, il compagno ex capitano della Roma, il quale aveva aperto con la sua presenza in qualità di ballerino per una notte. Ballando crea, come nel caso di Noemi Bocchi, una figura con una sua individualità. Starai a lei, come le è stato poi chiesto, scegliere e decidere se questo capitale andrà a tradursi in esperienze nuove anche per lei. Intanto vince e si conferma una candidata vera alla vittoria finale.

Ballando con le Stelle 2026, la grinta determinata di Noemi Bocchi

Noemi è reduce da una settimana a cuore aperto, in cui ha affidato alcuni dettagli del suo passato al pubblico perché a quell’interlocutore si rivolge quando racconta della sua vita, della sua famiglia, delle questioni non note e che potrebbero arricchire anche quel personaggio pubblico che sta emergendo. Come accaduto a Alberto Ravagnani, un uomo e poi ex prete influencer che conosce e ricorre ai social ma scivolato in un corto circuito sgradevole e incomprensibile.

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“Sono andata via di casa a 13 anni, per non pesare più sui miei genitori che hanno avuto dei problemi economici belli pesanti ed ho iniziato a lavorare come commessa. La fame ti fa trovare il coraggio di fare tutto”, ha detto in sala senza voler approfondire poi in puntata. Un particolare alla volta. Perché è la tv e quale che sia il futuro di Bocchi sarà donato al pubblico un pizzico alla volta. Intanto è determinata a vincere, dimostrando quello spirito agonistico che si temeva perduto tra le risposte e le accuse tra Guillermo Mariotto e Giovanni Pernice.

L’intervento di Barbara d’Urso scatena polemiche

L’esibizione è stata perfetta, ha vinto con merito e ha raccolto gli elogi di Ivan Zazzaroni, Alberto Matano e Barbara d’Urso che ha replicato alle osservazioni di Simona Ventura senza cedere, dopo l’impietoso giudizio su Ornella Muti, dimostrando la sua consueta e chirurgica qualità di essere comunque artefice della propria immagine. Comunque vada, è solo e solamente lei a dettare certi ritmi e a indirizzare.

Concetto che applica pure quando si tratta di Monica Guerritore e Luca Urso, della volontà di inscenare una perfomance più teatrale forse addirittura innovativa, a servizio di un pubblico televisivo e non di addetti ai lavori.

IPA

Settimana complicata e caduta per La Rocca-Muti

Non c’è pace per Pasquale La Rocca e Ornella Muti, infortunata che si aggiunge alla lunga lista di partner del maestro che hanno riportato problemi fisici di varia natura attraverso le differenti edizioni. Tempo minimo, 38 secondi, e via per scatenare i dubbi e le perplessità e innescare la dialettica d’Urso-Ventura e non solo dopo l’intervento a posteriori della giudice. L’attrice è stata costretta a dare forfait in diretta a causa del riacutizzarsi di un doloroso infortunio alla spalla, proprio come accaduto alla conduttrice passata dietro al bancone. Muri in silenzio, La Rocca si difende.

Per il resto, l’evidenza insegna che la profondità e la competenza televisiva pagano e migliorano l’insieme di questa edizione che svela senza apparentemente narrare. Al netto di top line, cadute e infortuni