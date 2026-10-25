La bella avventura di Andy Diaz a Ballando con le Stelle continua. Un impegno che il campione azzurro di alto triplo ha preso decisamente a cuore, come dimostrano la perseveranza negli allenamenti e la costanza nel prepararsi alle prove del sabato. Lo stesso Diaz ha confessato che alle sfide in pedana penserà dopo: per il momento il suo obiettivo immediato è “vincere Ballando con le Stelle”, anche per ripagare Milly Carlucci e la direzione Rai che gli hanno dato fiducia e lo hanno coinvolto in una sfida così insolita e stimolante. Difficile però che il primatista italo-cubano riesca a spuntarla, se continuerà a essere mandato in pista a notte fonda.
- Andy Diaz di nuovo in pista a notte fonda a Ballando
- Altra performance eccezionale per il duo Diaz-Giovanatti
- Ballando con le Stelle, Matri vince col voto social, Diaz 6°
- La vendetta di Andy Diaz su Gioia Giovanatti: il coach è lui
Andy Diaz di nuovo in pista a notte fonda a Ballando
Quella della puntata precedente, infatti, si è rivelata una piacevole ma isolata eccezione per Andy Diaz e per la sua coach Gioia Giovanatti. Sabato 17 ottobre i due si erano esibiti nel cuore della puntata, in pieno primetime, raccogliendo elogi e gratificazioni anche dal pubblico a casa, oltre che dalla giuria tecnica e dai dispensatori dei tesoretti. Sabato 24 ottobre, invece, si è tornati alle abitudini delle prime uscite. Diaz e la sua istruttrice sono stati chiamati da ultimi per la loro esibizione, che è iniziata all’1.11. Praticamente pochi minuti prima che la trasmissione si concludesse. Ovviamente, il voto social – aperto sin dalle 21 – ha premiato altre coppie, che erano andate in pista prima.
Altra performance eccezionale per il duo Diaz-Giovanatti
Al termine della sua performance Diaz, che ha sfoggiato un’insolita capigliatura “Anni 70”, ha raccolto 44 punti, piazzandosi ancora una volta tra i migliori. Davanti a lui soltanto Noemi Bocchi (49), Monica Guerritore (48) e Ornella Muti (45, più i 20 di bonus per aver vinto la puntata precedente che l’hanno proiettata a 65). Il tesoretto da 90 punti, frutto dell’esibizione delle ballerine per una notte Federica Nargi e Bianca Guaccero, ha premiato Eugenio Finardi (a cui sono finiti i 30 punti di Simona Ventura), Matri (+30 da Francesca Fialdini) e la stessa Muti (+30 da Rossella Erra).
Ballando con le Stelle, Matri vince col voto social, Diaz 6°
Il giudizio del voto socal ha ribaltato tutto. Vittoria per Alessandro Matri e Giada Lini davanti al duo Muti-La Rocca, quindi Finardi e Gabrielli, Bocchi e Pernice, Guerritore e Urso e solo sesti Diaz e Giovanatti. Non è la prima volta che il campione azzurro chiude in “zona podio” dal punto di vista “tecnico” con la sua prova, ma si ritrova poi addirittura a metà classifica a fine puntata. Diaz che ha potuto festeggiare comunque, ma conto terzi. Ivan Zazzaroni, nel corso della puntata, ha annunciato infatti la nomina di Gimbo Tamberi “Atleta europeo dell’anno” ed è stata festa grande per lo stesso Diaz, coach Donato e Inzoli, presenti nell’occasione tra il pubblico.
La vendetta di Andy Diaz su Gioia Giovanatti: il coach è lui
Intanto in settimana Diaz aveva consumato la sua “vendetta” nei confronti dell’istruttrice Gioia Giovanatti. Tra i due c’è grande feeling e affiatamento, Andy però si è lamentato per i “metodi” di Gioia e ha pensato bene di ripagarla con la stessa moneta. Per un giorno i ruoli si sono invertiti: è diventato lui il coach, con la ballerina nelle vesti di allieva alle prime armi nel…salto triplo, proprio la specialità in cui eccelle il campione azzurro. Dopo ferrei e spietati allenamenti, Gioia Giovanatti si è cimentata in un salto non proprio da ricordare. Ma Andy Diaz è rimasto soddisfatto lo stesso: s’è preso la sua rivincita.