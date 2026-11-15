Il campione di salto triplo si rilancia dopo lo spareggio e le polemiche con la giuria. Vittoria e standing ovation per Monica, lady Totti da prima a quarta. Veleni tra giudici.

Dopo il rischio eliminazione, lo spareggio vinto su Jimmy Ghione e le polemiche con la giuria, Andy Diaz ha cacciato fuori gli artigli e ha offerto la sua versione migliore a Ballando con le Stelle, in una puntata – quella di sabato 14 novembre – al solito condita da ribaltoni, colpi di scena e veleni. Una puntata in cui il campione di salto triplo è rimasto al riparo da rischi di sorta, assistendo però da lontano alla lotta per la vittoria della serata. A trionfare è stata Monica Guerritore, che ha battuto Alessandro Matri. Beffata Noemi Bocchi, prima dopo i voti dei giudici e retrocessa al quarto posto per il “solito” giochetto dei tesoretti.

Andy Diaz, il riscatto nei panni di Adriano Celentano

I mille cavilli del regolamento avevano fatto spazientire l’asso di origine cubana, uno dei più penalizzati fino a questo momento. Andy, peò, aiutato dalla maestra Gioia Giovanatti, che dopo le polemiche coi giudici non è più “la più cattiva del reame”, ha reagito nel modo giusto, incantando giurati e pubblico sulle note di “Prisencolinensinainciusol”. Nelle vesti di Adriano Celentano – “Non lo conoscevo, forse mia mamma”, ha ammesso Diaz – il campione di salto triplo ha deliziato con la sua coinvolgente samba, guadagnandosi 45 punti e i complimenti di Alberto Matano: “Il miglior Andy Diaz visto fino a questo momento”.

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Ballando con le Stelle 14 novembre, vince Monica Guerritore

La vittoria della puntata è andata a Monica Guerritore che ha ottenuto 80 punti, frutto del clamoroso 50 guadagnato per la sua esibizione in tandem con Luca Urso (tutti i giudici hanno dato 10) a cui si sono aggiunti i 30 punti della quota di tesoretto smistata da Rossella Erra. Un tesoretto “extralarge” perché i ballerini per una notte sono stati addirittura tre. Marco Bocci e Antonia Desplat hanno fatto promozione alla fiction dedicata alla drammatica vicenda di Farouk Kassam – “177 giorni. Il rapimento di Farouk” – in onda il 16, 17 e 23 novembre in prima serata su Rai 1. La bravissima Chiara Pellacani, invece, è stata “arruolata” dopo i cinque ori agli Europei di tuffi della scorsa estate.

Matri cede allo sprint, Noemi Bocchi beffata dai tesoretti

Secondo posto per Alessandro Matri e Giada Lini, dunque, che avevano raccolto 46 punti a cui si sono aggiunti i 30 del tesoretto di Simona Ventura. Una piazza d’onore a quattro lunghezze dalla trionfatrice Monica Guerritore, che partirà da +20 nella prossima puntata. Terzi Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con 70 (40 dai giudici più 30 quale tesoretto da Francesca Fialdini), quarti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice che pure erano primi dopo le votazioni della giuria (47 punti, più 20 quale bonus per la vittoria dell’ultima puntata). Eliminato definitivamente Jimmy Ghione, che ha perso lo spareggio con Manuela Morena e stavolta non è stato “salvato” da alcuna wild card.

Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso: lite, trash e ultimatum

Un discorso a parte meritano gli ormai consueti punzecchiamenti tra giudici. La nuova puntata del dissing tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto è stata probabilmente la più trash in assoluto. Lo stilista venezuelano si è presentato al banco con una boccettina di profumo, utilizzata in più circostanze per profumare l’ambiente. La conduttrice a un certo punto ha protestato: “Mariotto non permetterti di dirmi ‘che puzza’ mentre spruzzi il profumo su di me“. Quindi ha ‘minacciato’ Milly Carlucci: “O lui o me”. “Arriveranno le scuse”, ha assicurato la padrona di casa e Mariotto ha poi minimizzato: “Non ce l’avevo con lei, forse la puzza derivava dai topi in studio“. Con un video social, però, Barbara D’Urso ha minacciato tra le righe di lasciare il programma: “Siamo una famiglia, ma non mi sono sentita protetta. Sono molto delusa e stavolta non perdono”.