Il campione di salto triplo si salva allo spareggio contro Jimmy Ghione, altro trionfo per la compagna di Francesco Totti. Milly Carlucci durissima sul caso Diaco-Ravagnani.

Dopo aver incantato nelle precedenti puntate, Andy Diaz è andato incontro alla prima stecca a Ballando con le Stelle. Il campione di salto triplo ha rischiato addirittura l’eliminazione nella sesta puntata del talent show di Rai 1, salvandosi allo spareggio contro Jimmy Ghione. Una puntata segnata dalla dura presa di posizione di Milly Carlucci in difesa di Alberto Ravagnani dopo le polemiche per l’intervista “aggressiva” di Pierluigi Diaco a BellaMa’, ma anche e soprattutto dal nuovo trionfo di Noemi Bocchi e dall’infortunio di Ornella Muti. Momenti toccanti quando Alessandro Matri ha parlato a cuore aperto di un problema che l’aveva angustiato in passato.

Andy Diaz rischia l’eliminazione: spareggio con Ghione

Ebbene sì: se nelle settimane precedenti Diaz aveva fatto il pieno di consensi, finendo spesso penalizzato dalla mancata assegnazione del tesoretto o dall’orario ritardato della sua esibizione, stavolta il campione di origini cubane non ha incantato col valzer in cui si è esibito in coppia con la maestra Gioia Giovanatti. Andy ha racimolato 36 punti dalla giuria tecnica, il minimo dall’inizio della trasmissione, e dopa conta dei voti da casa è finito addirittura allo spareggio con Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Diaz s’è rifugiato nella salsa e ha stravinto il contest, incassando il 75% di voti favorevoli sui social, ma Ghione s’è salvato lo stesso: Matteo Addino ha usato la sua White Card, scongiurando la sua uscita di scena.

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Trionfo bis per Noemi Bocchi, la compagna di Totti incanta

A spuntarla, come nella puntata di sabato 31 ottobre, è stata Noemi Bocchi, sempre più affiatata e in sintonia col suo istruttore Giovanni Pernice. La compagna di Francesco Totti ormai non è più soltanto…la compagna di Francesco Totti, come aveva “denunciato” nel corso della prima serata del programma: si sta facendo apprezzare per l’impegno che ci mette negli allenamenti e per la serietà con cui segue gli insegnamenti del suo coach. Tanti applausi per lei dopo l’esibizione: Noemi ha sì sfruttato il bonus da 20 punti frutto della vittoria della settimana prima, ma ha aggiunto un’altra performance memorabile alla già nutrita collezione.

La confessione di Matri, Muti ko, Milly Carlucci contro Diaco

Nella classifica finale della puntata Noemi Bocchi ha preceduto Manuela Moreno e Riccardo Rossi. Settimo posto per Alessandro Matri e Giada Lini: l’ex bomber ha commosso giuria e pubblico quando ha raccontato a cuore aperto di aver attraversato un periodo buio dopo una delusione professionale, finendo preda della depressione e invitando tutti a non aver paura di chiedere aiuto. Altro momento cult, l’infortunio di Ornella Muti che ha fermato la sua esibizione tra le lacrime beccandosi per giunta un rimbrotto da Barbara D’Urso: “Esci dal racconto di persona sempre fragile”. Durissimo, infine, l’affondo di Milly Carlucci sul caso Diaco-Ravagnani in difesa di Alberto: “Quando un membro di una famiglia viene aggredito, è come aggredire l’intera famiglia“.