Ballando con le stelle: Matri show, classifica rivoluzionata ma che imbarazzo per l'ex bomber

La quarta puntata di Ballando con le stelle regala un altro finale a sorpresa. A spuntarla sono Alessandro Matri e Giada Lini grazie all’assegnazione del tesoretto e il voto del pubblico che hanno cambiato le sorti della classifica tecnica finale. La serata condotta da Milly Carlucci si chiude anche con il primo verdetto di eliminazione della stagione: a lasciare la competizione è Massimo Ghini, sconfitto nel confronto finale con Jimmy Ghione. Tutte le curiosità sullo show di intrattenimento di Rai1 che ha anche vinto la prima e seconda serata con il 24.5% share.
- Matri e Giada Lini ribaltano la classifica
- Tesoretto da 90 punti grazie a Guaccero e Federica Nargi
- Massimo Ghini eliminato: Jimmy Ghione si salva
- Ballando con le stelle, la classifica della quarta puntata
Matri e Giada Lini ribaltano la classifica
La graduatoria della giuria aveva premiato Ornella Muti, davanti a Noemi Bocchi e Monica Guerritore. Il meccanismo del programma, però, ha nuovamente rimescolato le carte, confermando quanto siano determinanti i punti aggiuntivi e le preferenze espresse dagli spettatori.
A conquistare la vittoria sono stati Alessandro Matri e Giada Lini, capaci di superare la concorrenza e di presentarsi alla quinta puntata con un risultato importante (+20). Alle loro spalle si sono piazzati Ornella Muti e Pasquale La Rocca, mentre Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli hanno completato il podio.
Tra i momenti curiosi della puntata c’è anche una gag di Mariotto che ha imbarazzato l’ex calciatore. Il noto stilista ha detto di immaginare Federica Nargi e il suo compagno Alessandro Matri mentre fanno l’amore con Milly Carlucci che ha provato a fermarlo ma senza farcela. “Sei un uomo sano, quello che tutti vogliono sposare” dice all’ex ballerino. “E hai quel lato B che è un Bernini”.
Tesoretto da 90 punti grazie a Guaccero e Federica Nargi
Uno dei momenti centrali della serata è stato il ritorno in pista di Bianca Guaccero e Federica Nargi che in passato aveva confessato la sua gelosia con Matri: entrambe sono state protagoniste nel ruolo di ballerine per una notte. Le due hanno condiviso un tango particolarmente applaudito, esibendosi insieme in una coreografia senza maestri che ha contribuito a portare il tesoretto alla cifra complessiva di 90 punti.
La somma è stata distribuita tra Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra, con 30 punti ciascuna. Ventura ha premiato Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Fialdini ha assegnato il proprio bonus ad Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Erra ha scelto Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Proprio questi punti, insieme ai voti raccolti attraverso i social e RaiPlay, hanno modificato gli equilibri della classifica, rendendo decisivo il risultato finale.
Massimo Ghini eliminato: Jimmy Ghione si salva
La quarta puntata di Ballando con le stelle ha segnato anche la prima eliminazione di questa edizione. Al ballottaggio conclusivo sono arrivati Massimo Ghini e Jimmy Ghione, costretti a giocarsi la permanenza nel programma nell’ultimo confronto della serata.
A spuntarla è stato Ghione, che ha raccolto l’86% dei voti, condannando Ghini all’uscita dalla competizione. Per l’attore si conclude così l’avventura sulla pista di Ballando con le stelle, mentre gli altri concorrenti possono continuare la corsa verso le prossime puntate.
Ballando con le stelle, la classifica della quarta puntata
Ecco la graduatoria riportata al termine della serata:
- Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 95 punti
- Alessandro Matri e Giada Lini – 73 punti
- Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 64 punti
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 49 punti
- Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti
- Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 44 punti
- Manuela Moreno e Carlo Aloia – 41 punti
- Alberto Ravagnani e Erica Martinelli – 40 punti
- Anna Safroncik e Leonardo Lini – 37 punti
- Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 36 punti
- Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 34 punti
- Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 26 punti
- Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 18 punti
Con la somma dei voti dei social e quelli della piattaforma RaiPlay la vetta della classifica è stata stravolta e Ornella Muti e Pasquale La Rocca sono stati superati al fotofinish da Alessandro Matri e Giada Lini, che approdano alla quinta puntata con 20 punti di vantaggio sugli altri concorrenti.