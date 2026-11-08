Ballando con le stelle, Noemi manda un messaggio a Totti poi incanta in pista

Noemi Bocchi racconta a Ballando con le Stelle su Rai 1 la gelosia di Totti per le esibizioni con Pernice. La coppia conquista la sesta puntata con una salsa travolgente

Puntata infuocata a ‘Ballando con le Stelle’. Dalla solidarietà di Milly Carlucci ad Alberto Ravagnani all’infortunio in diretta di Ornella Muti. Ma non solo: la protagonista della sesta serata dello show del sabato di Rai 1 (al 27% di share e vincente sulla concorrenza) è Noemi Bocchi. La compagna dell’ex capitano della Roma è arrivata prima in classifica dopo essersi esibita con il suo maestro Giovanni Pernice in un salsa scatenata sulle note di “Let’s Get Loud” di Jennifer Lopez. Ma, il pezzo forte sono i racconti di alcuni retroscena legati alle reazioni di Francesco Totti dinanzi alle sue esibizioni. L’ex numero 10 giallorosso, come mostrato anche nel filmato trasmesso durante la puntata, ha fatto visita a Noemi negli studi di Saxa Rubra per assistere alle prove.

La confessione di Noemi

Un gesto che testimonia la vicinanza di Totti e il sostegno nei confronti della compagna. Racconta Noemi Bocchi. “È molto orgoglioso di me, secondo me mi guarda e non mi riconosce”, ha raccontato Bocchi, prima di lasciarsi andare a una confessione decisamente più ironica: “Un po’, secondo me, gli dà fastidio. Penso sia geloso. Non credo sia un piacere vedere la propria donna tutta…”.

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Il silenzio di Francesco e gli occhi “a cinese”

Interrogata in studio da Alberto Matano, Noemi ha spiegato che la gelosia di Totti non si manifesta attraverso dichiarazioni esplicite, ma con atteggiamenti e piccoli segnali difficili da equivocare. “Lui manifesta tutto con il silenzio: se mette gli occhi ‘a cinese’ significa che qualcosa lo infastidisce. Questo strusciamento non gli piace molto, però non me lo dice direttamente, me lo fa arrivare”.

La concorrente ha anche ammesso che il sentimento sarebbe reciproco. Alla domanda su come reagirebbe se fosse proprio Francesco a partecipare al programma di Milly Carlucci, la risposta è stata piuttosto eloquente: “Se dovesse venire lui a Ballando non la prenderei bene”. Una battuta che ha aggiunto un pizzico di pepe al racconto della sua esperienza televisiva.

I complimenti della giuria

Per Noemi, però, la serata ha regalato soprattutto soddisfazioni sul piano artistico. La performance si è distinta per velocità, energia e passaggi acrobatici, con Bocchi protagonista di una prova convincente anche sotto il profilo tecnico. Una crescita evidente rispetto alle precedenti esibizioni, accompagnata dagli apprezzamenti della giuria.

I giudizi al termine del ballo sono stati decisamente positivi. Ivan Zazzaroni ha promosso la concorrente con un semplice ma significativo “molto brava”, mentre Alberto Matano ha sottolineato la sua maggiore capacità di lasciarsi andare sulla pista. Anche Barbara D’Urso ha riconosciuto le qualità di ballerina di quella che ormai viene soprannominata “Lady Totti”.