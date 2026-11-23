La puntata ha riservato momenti di profonda umanità ma di altrettanta e incomprensibile attenzione quando si è trattato del raccordo tra il caso profumo e la nuova puntata

C’è chi la proietta già in un format televisivo, sulla coda di un exploit a Ballando con le Stelle insospettabile. Nella puntata della pacificazione, con il mediatore Alberto Matano che ha offerto di risolvere l’increscioso e incomprensibile caso Mariotto-d’Urso con un cambio posto, la candidata numero 1 alla vittoria di questa edizione cede un po’ di sé ma senza eccessi. Un piccolo frammento, che si inserisce nella narrazione dominata dallo scontro tra Barbara d’Urso, prima ballerina e poi giudice, e Guillermo Mariotto e il ritorno in pista di Poalo Belli dopo l’incidente che ha provocato la morte di un uomo. Che ruolo potevano avere, tra i due poli, Noemi Bocchi e gli altri concorrenti se non di attori non protagonisti della nottata. Poteva essere l’exploit di Aurora Ramazzotti, di Noemi o degli candidati come Andy Diaz che ha confidato a favor di telecamere i tratti della povertà patita a Cuba e la sua fuga verso l’Italia.

Ballando, il Paso travolgente di Noemi Bocchi e la querelle con Nargi

Noemi Bocchi è stata notevole, nella sua esibizione nel Paso sulle note di Who wants to live Forever con un maestro esperto e di caratura internazionale come Giovanni Pernice, il quale accanto a Bianca Guaccero si è assicurato la vittoria dopo aver trionfato altrove e acquisito una popolarità in Gran Bretagna importante. Al netto delle querelle con Federica Nargi, la quale ha puntualizzato in merito alla battuta non gradita o puntualizzata per eccesso su Alessandro Matri. ma perché e per come dovrebbe diventare un personaggio televisivo oltre l’esperienza di Ballando la compagna di Francesco Totti, divenuta celebre proprio in virtù di questa nuova relazione? Quali sarebbero i tratti che inducono a ritenere plausibile un percorso artistico o televisivo della stessa Bocchi che brilla, è innegabile, per impegno e indubbia qualità nella danza sportiva? Le premesse per vincere sì, ci sono. Sul futuro si vedrà.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

IPA

Cuba nella confessione di Andy Diaz

Toccante, fino alle lacrime, il racconto di Andy Diaz sui sacrifici dei suoi genitori in una Cuba devastata dallo stato di povertà che il nostro azzurro ha affidato alle telecamere e che ha sfondato un tema che, seppure filtrato da montaggio e taglio – riaccende i riflettori su una innegabile condizione di privazione dei più elementari bisogni del Paese caraibico e della sua popolazione civile, allo stremo. Con le dovute differenze, un messaggio potente in tempi di conflitto e di Cop31.

Il trionfo inosservato di Aurora Ramazzotti

La puntata di sabato è stata vinta da Aurora Ramazzotti e da Nikita Perotti con merito e con quella leggerezza che era mancata in altre puntate, in cui il talento e lo sforzo dell’influencer era comunque leggibile. Emoziona sempre Monica Guerritore, che si conferma attrice meravigliosa e di essere una delle concorrenti da battere a differenza di Ornella Muti che pur complice di Pasquale Larocca non ha ancora il livello di prestazione delle avversarie e avversari al titolo.

Giudice in diversa collocazione Barbara d’Urso, tregua con Muti e Larocca

Barbara d’Urso, giudice di diversa collocazione, trova la formula per ricucire senza rinnegare ogni tratto e ogni parola del passato recente. A dimostrazione che si apre una sospensione di giudizio il cui fine non è del tutto esplicitato. Gli interventi preparatori, nel corso della settimana, con tanto di Tg1 e approfondimenti collaterali non aggiungono quello snodo decisivo a comprendere la profondità e l’esatta sequenza degli avvenimenti che, nell’ambito del servizio pubblico, non possono essere definiti attinenti, in linea con quanto atteso.

Tornando alla competizione – a questo punto della gara – a lasciare il programma è l’attore Riccardo Rossi, eliminato al ballottaggio.

IPA

Il ritorno della verità e del vero con Paolo Belli

Rimosso l’escamotage autoriale che ha ridotto il conflitto Mariotto-d’Urso con un raccordo a una divagazione tutto tranne che innocente, la vita vera con le sue tragedie irrompe sul palco con il ritorno di Paolo Belli, dopo i mesi seguiti all’incidente in bicicletta dello scorso luglio.

Nulla sarà come prima, ne è consapevole lo stesso Belli che ha deciso di rientrare per quanti lavorano con lui e per il suo pubblico, che comprende perché non vi sia affatto alcuna farsa ma il rispetto verso le famiglie spezzate, incapaci di restituire forma al lutto. Ne prende coscienza anche quanti hanno riso e ballato. La vita, poi, continuerà.