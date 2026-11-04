Barcellona-Aston Villa, moviola: Massa scontenta tutti compreso Yamal, manca anche un rosso

La prova dell’arbitro Massa al Camp Nou nella quarta giornata della Phase di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto italiano ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Partita difficile per Massa che inizialmente lascia troppo correre e incappa in qualche errore anche pesante. Vediamo cosa è successo al Camp Nou nella quarta giornata della Phase di Champions League analizzata ai raggi X.

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Questi gli episodi dubbi della gara. Valido al 7′ il gol di Yamal che con una finta supera Pau Torres e conclude con un magnifico tiro di sinistro sul secondo palo, imparabile per Suzuki. Primo giallo al 10′, è per Matsen per un fallo su Lamine Yamal. Al 30′ giallo per Buendia per un intervento ruvido su Fermin. Tensione al 43′, ne fa le spese Raphina, ammonito per aver spinto Jackson , che stava cercando di sollevare bruscamente Cubarsi , il quale era ancora a terra dolorante. Ammonito lo stesso Jackson che evita una possibile revisione del VAR per il fallo su Cubarsi. Il rosso poteva starci.

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Massa sotto accusa

Al 52′ Raphinha riceve palla da Fermín appena fuori dall’area di rigore, il brasiliano si crea spazio e scaglia un tiro che Pau Torres devia leggermente, impedendo a Suzuki di bloccare. Al 57′ Buendia in area è caduto a terra, reclamando un rigore per un tocco di Fariñas . In realtà, l’azione è avvenuta fuori dall’area di rigore. Polemiche anche al 64′ sul gol del 3-0. È Raphinha ad essere pronto a deviare in rete con l’esterno del piede un magnifico cross di Cancelo. Una grande azione del portoghese , iniziata, va detto, con McGinn che cade a terra e reclama un fallo. Al 74′ il cross di Gavi ha colpito il braccio di Pau Torres in area . Davide Massa lascia correre. Al 75′ si lamenta Yamal per una spinta da parte di Kamara in area ma anche stavolta l’arbitro lascia correre. Dopo il recupero finisce 3-0.

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla seconda alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti con Maresca IV uomo, il tedesco Dankert al Var e lo svizzero Fahndrich all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Matsen, Buendia, Raphinha, Jackson.