Alla serata di gala della FIDAL Trentino arriva l'ennesimo riconoscimento per Nadia Battocletti, che domenica ad Atapuerca aprirà la sua stagione invernale. Premiato anche Yeman Crippa, che vuole alzare l'asticella

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non poteva essere altrimenti: Nadia Battocletti si prende ancora una volta la palma di “Atleta di Diamante” dell’atletica trentina, premiata dal comitato locale FIDAL che ha tributato alla fuoriclasse del mezzofondo l’omaggio dovuto dopo l’ennesima stagione ricca di successi e traguardi raggiunti. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha avuto la meglio su Yeman Crippa, fresco di podio conquistato nella maratona di New York, ed Elena Cambiolo, ma al netto dei convenevoli per il premio ricevuto ha fatto capire di essere già concentrata con tutte le proprie forze sull’imminente via della stagione del cross.

Un 2026 da urlo, ma Nadia è pronta a ricominciare

Domenica ad Atapuerca per Battocletti scatterà l’ora del debutto nella finestra delle corse invernali, dove l’obiettivo principale è stato già individuato negli Europei di cross in programma il 13 dicembre a Belgrado. “Vengo da una stagione davvero eccezionale, nella quale sono arrivati risultati di assoluto valore nonostante qualche difficoltà, e forse proprio per questo è un onore poter ricevere per la seconda volta consecutiva questo riconoscimento”, ha affermato Nadia sul palco allestito presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Geremia, a Trento.

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“Adesso però devo cominciare già a pensare alle prossime gare, perché mi sono preparata bene nell’ultimo periodo e non vedo l’ora di tornare alle competizioni agonistiche”. Ad Atapuerca, nella regione di Burgos, dove un anno fa Battocletti aprì con una vittoria la sua stagione del cross, l’obiettivo sarà sempre lo stesso: cercare di conquistare la gara e mettere altra benzina nelle gambe in vista degli appuntamenti clou dell’inverno. In Spagna Nadia farà una vera e propria prova generale in vista della prova in terra serba di metà dicembre (è l’unico appuntamento fissato sul calendario prima degli Europei nei balcani).

Il 2026 resta però indimenticabile, avendole ha regalato l’oro mondiale indoor sui 3.000 metri e i titoli europei outdoor nei 5.000 e 10.000 metri (prima doppietta assoluta), oltre a svariati record nazionali.

Crippa, una stagione di crescita e di scoperta

Alla serata di premiazioni della FIDAL Trentino era presente anche Crippa, che ha ricevuto il premio per il migliore gesto sportivo dell’anno. “Da Parigi a New York ho potuto conoscere sempre più la maratona e in questo 2026 posso dire di essere definitivamente cresciuto in questo nuovo contesto. Questo premio ha un sapore particolare, certifica il percorso che ho fatto e cercherò di fare di tutto per essere qui anche l’anno prossimo, magari con un riconoscimento ancora più prezioso da mostrare”, ha dichiarato Yeman, tesserato con le Fiamme Oro.

Elena Cambiolo (US Quercia Dao Conad) ha ricevuto il riconoscimento come astro nascente dell’atletica trentina, terza agli Assoluti di Firenze nei 200 metri (risultato che l’è valso la convocazione sia agli Europei di Birmingham che ai Giochi del Mediterraneo) e nuova detentrice dei primati regionali nei 100 e 200 metri (a consegnarle il premio è stata Manuela Levorato, primatista italiana dei 100 metri fino all’avvento di Zaynab Dosso, attuale vicepresidente FIDAL).

Il Premio “Edo Benedetti”, rivolto a quegli atleti capaci di affiancare i risultati sportivi a un percorso di studi o professionale, è stato assegnato a Mauro Dallapiccola, 22enne mezzofondista dell’Atletica Valle di Cembra, fresco ingegnerie industriale (laureto presso l’Università di Trento) e bronzo tricolore under 23 nella corsa campestre e in pista.