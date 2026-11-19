L'allenatore dei bavaresi il 23 ottobre scorso durante un allenamento era crollato al suolo ma ora sembra ripreso e sarà in panchina per la gara contro il Colonia di domani

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era il 23 ottobre scorso quando Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, è collassato nel centro di allenamento della seconda squadra. Paura in campo, immediato il ricovero all’ospedale da dove fu dimesso alcuni giorni dopo con una diagnosi che parlava di episodio causato dalla meningite. In questi giorni si è discusso a lungo sulla sua salute ma oggi è intervenuto lui stesso in conferenza a fare chiarezza.

Kompany ha ancora la spalla lussata

Dopo essersi lussato la spalla sinistra durante la caduta, Kompany porta ancora il braccio al collo ma ora sta bene e tornerà in panchina per la partita di Bundesliga: “In realtà, devo dire che sto molto bene. Ho fatto tutti gli esami necessari: abbiamo cercato di capire se ci fosse qualcosa che non andava, ma per fortuna non era nulla di grave che potesse avere ulteriori conseguenze”.

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Il tecnico del Bayern tranquillizza tutti

Kompany non nega che l’episodio sia stato uno choc ma aggiunge: “Semplicemente non mi sentivo bene, come probabilmente è successo a tutti a ottobre e novembre. Forse non ho ascoltato abbastanza il mio corpo, e tutto ciò che ne è seguito è stata semplicemente una conseguenza di questo”

Durante la sua assenza, la responsabilità è stata assunta dallo staff tecnico, conferma Kompany. “Non ho preso alcuna decisione, assolutamente nessuna. Ma c’è un motivo importante per cui non sono stato coinvolto in questo processo decisionale. Perché se si rispetta questo lavoro, non si può essere presenti ogni giorno e poi improvvisamente sparire e continuare ad avere opinioni e a prendere decisioni. Semplicemente non è possibile.”

Anche Musiala sta per tornare

Anche il ritorno di Jamal Musiala – che pure continua a preoccupare per la sua malattia neurologica – si fa sempre più vicino: “probabilmente” sarà in rosa domani. “Jamal sta dimostrando una mentalità incredibile e una grande voglia di tornare in campo”, afferma Kompany, rendendogli omaggio. Se il ventitreenne (che per due volte in estate collassò in campo) riuscirà a dimostrare ancora una volta le sue qualità sul terreno di gioco, “credo che vinceremo di nuovo qualcosa, non solo per il Bayern, ma anche per il calcio tedesco”.