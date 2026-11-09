Bayern Monaco, scoppia il caso Musiala tra malattia e contratto record: le parole del presidente Hoeness fanno scandalo

Il numero uno del club, non nuovo nell’innescare polemiche, ha svelato un retroscena sullo stato di salute del trequartista e alluso alla possibilità di una riduzione d’ingaggio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In casa Bayern Monaco è scoppiato il caso Jamal Musiala, trequartista affetto da una particolare disfunzione neurologica che gli ha provocato alcuni malori in campo in pre-campionato: il presidente Uli Hoeness ha svelato un retroscena sulla malattia del giocatore e alluso alla possibilità che il club riduca il suo ingaggio, tra i più alti della squadra bavarese.

Bayern Monaco, il disturbo neurologico di Musiala

Hoeness e il retroscena sulla malattia di Musiala

Musiala e il contratto: la polemica di Hoeness

Matthaus difende Hoeness su Musiala

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Bayern Monaco, il disturbo neurologico di Musiala

Fino a qualche settimana fa il Bayern Monaco pareva in grado di gestire senza grossi problemi la particolare condizione di Jamal Musiala, uno dei top player della squadra bavarese, affetto da un particolare disturbo neurologico funzionale che, di quando in quando, gli provoca delle crisi di assenza: due furono registrate durante altrettante amichevoli d’agosto del Bayern – contro Lipsia e Heidenheim – e costrinsero Musiala e il suo club a rendere pubblica la patologia.

“Sto bene, non c’è nessun rischio per la salute”, spiegò allora il 23enne, che da allora ha collezionato però appena 213’ in questa stagione (in 4 presenze), un minutaggio ridotto ufficialmente dovuto a un problema muscolare accusato a metà settembre.

Hoeness e il retroscena sulla malattia di Musiala

Il giudizio sulle condizioni di Musiala, però, è drasticamente cambiato dopo le parole di Uli Hoeness, bandiera e presidente del Bayern non nuovo a uscite infelici, che ai media tedeschi si è lasciato scappare un retroscena allarmante. “Musiala ha una malattia non facilmente curabile, ma che può essere gestita con i farmaci”, ha dichiarato Hoeness prima di sganciare la bomba. “Con lui siamo di fronte a un dilemma: non sappiamo se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo – le parole dell’ex calciatore -. Ovviamente, Musiala continua a percepire il suo stipendio. Ma provate a immaginare se il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto, dicendo ‘quello che è in grado di fare adesso non è quello che è previsto dal contratto’”.

Musiala e il contratto: la polemica di Hoeness

Le parole di Hoeness hanno fatto scalpore in Germania per due ragioni. In primis il presidente è il primo esponente del Bayern a paventare la possibilità che Musiala non riesca a controllare completamente la malattia. In secondo luogo, Hoeness ha di fatto alluso all’eventualità che l’ingaggio di Musiala venga ridotto proprio a causa del suo disturbo neurologico: prima del recente sorpasso di Harry Kane, il trequartista era il giocatore più pagato del Bayern con un ingaggio che, in base ai bonus, può variare dai 13 ai 20 milioni di euro netti all’anno.

La patologia di Musiala rappresenta di certo un problema anche economico per il club tedesco, tuttavia la dichiarazione di Hoeness è suonata a molti come un’esercizio di bieco cinismo, che ha sollevato polemiche da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Matthaus difende Hoeness su Musiala

Dalla parte di Hoeness si è schierato anche Lothar Matthaus, altra leggenda del Bayern, che ha difeso il presidente provando a dare una interpretazione lievemente diversa alle sue parole. “Uli sta punzecchiando un po’ Musiala, cerca di stuzzicarlo – ha dichiarato l’ex numero 10 dell’Inter – . Fa parte del percorso non soltanto tenerlo nella bambagia, ma anche lasciargli affrontare qualche difficoltà. Ho pensato che ci stesse che Uli dicesse una cosa del genere, perché non dovremmo sempre indorare la pillola su tutto e limitarci ad aspettare il suo rientro”.

Matthaus ha poi ricordato come Musiala rappresenti davvero un problema per il Bayern. “Jamal non è mai davvero rientrato dal Mondiale per Club – ha aggiunto l’ex centrocampista – è fuori da 17 mesi e nel mezzo ha giocato soltanto 3-4 partite. Ora è fermo da sette settimane per uno stiramento muscolare, quindi non si può più parlare semplicemente di uno stiramento. Dev’essere successo qualcos’altro. Con quella dichiarazione, Uli voleva deliberatamente provocare una reazione”.