Intercettato a margine del Social Football Summit 2026, il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha affrontato i temi cruciali al centro del campionato cadetto in un’intervista esclusiva ai nostri microfoni. Dalla valorizzazione dei giovani – i cui frutti emergono con forza anche nelle recenti convocazioni azzurre del commissario tecnico Roberto Mancini – alla questione strutturale degli stadi, fino al delicato rapporto con UEFA e FIFA, la massima carica della Serie B ha tracciato una panoramica completa dell’attuale momento della categoria.
- Le convocazioni di Roberto Mancini
- Le percentuali della B e le proprietà italiane
- La questione stadi
- I rapporti con UEFA e FIFA
- Collaborazione con Social Football Summit
Le convocazioni di Roberto Mancini
Qual è la soddisfazione nel vedere che due terzi dei convocati di Mancini sono passati dalla Serie B?
“È grandissima. È sempre stato motivo di orgoglio per l’Under 20 e l’Under 21, ma vederlo accadere oggi nella Nazionale maggiore invia un messaggio forte sulla valorizzazione del talento nostro e sulla sua qualità. Non solo abbiamo molti giovani che meritano la Serie A, ma diversi tra loro dimostrano anche di meritare la maglia azzurra”.
Le percentuali della B e le proprietà italiane
Il campionato di Serie B è composto prevalentemente di calciatori italiani, anche questo è motivo di orgoglio per voi?
“La Serie B è formata per il 75% da calciatori italiani, con il 43% di Under 23 e il 32% di Under 21 – di cui ben 26 su 32 italiani. Abbiamo quindi tanti giovani e un ampio minutaggio per elementi convocabili nelle nazionali. È la nostra mission, ed è normale che sia così”.
C’è anche una percentuale di proprietà italiane.
“bbiamo una maggioranza di proprietà italiane, a fronte di cinque straniere. Ben vengano queste ultime, purché gli investimenti vadano nella direzione degli asset strategici: settori giovanili, vivai, stadi e strutture operative. L’importante è trovare linfa per valorizzare i giovani e mantenere il nostro campionato competitivo, equilibrato e spettacolare com’è”.
La questione stadi
La questione stadi, anche in vista di UEFA EURO 2032.
“Quella degli stadi è una questione atavica. Speriamo che EURO 2032 non porti solo cinque begli stadi, ma dia inizio ad un processo che porti molte proprietà a investire in studi di fattibilità, progettazioni preliminari e riqualificazione dell’impiantistica, perché il riequilibrio del conto economico passa anche attraverso ricavi alternativi che derivano proprio dalle nuove infrastrutture”.
I rapporti con UEFA e FIFA
Quanto i calendari internazionali – gestiti da UEFA e FIFA – penalizzano i campionati nazionali, come asserito anche da De Siervo e Tebas?
“È una grande verità che va ribadita con forza. Esiste una forte polarizzazione verso l’alto che va a detrimento dei campionati, peggiorandone la capacità di intercettare risorse. Il problema non riguarda solo il calendario, ma anche la cannibalizzazione dei diritti televisivi e commerciali. Dobbiamo tutelare la salute dei nostri tornei domestici di prima, seconda e terza divisione. È evidente che, a budget invariati, a beneficiarne finisce per essere soltanto il vertice”.
Collaborazione con Social Football Summit
“È ormai storica e ogni anno incrementiamo il numero di eventi. Anche quest’anno abbiamo tenuto la nostra assemblea e diversi panel, oltre a tre sessioni di formazione dedicate a team manager, direttori marketing e direttori della comunicazione. La nostra presenza è stata dunque massiccia”.