Milan, Diego Moreira: "Sto dimostrando di valere 50 milioni". Poi se la prende con Garcia

L'attaccante neo rossonero dal ritiro belga manda una frecciata all’ex Ct e chiede spazio domenica contro gli azzurri

Ci ha messo dieci minuti appena per spiegare a San Siro che non c’erano dubbi sul suo talento. E soprattutto sui quei quasi 60 milioni pagati dal Milan per acquistarlo. Diego Moreira ha scelto la notte di Halloween per togliere la maschera di oggetto misterioso e indossare il vestito di Diavolo rossonero. Due assist e uno splendido gol su punizione hanno firmato il 3-1 sull’Inter nell’ultimo derby. A distanza di 11 giorni l’attaccante parla dal ritiro del Belgio commentando il suo momento: “E’ stata una grande emozione e una bellissima sensazione quelle provate a San Siro. Sento che attorno a me qualcosa è cambiato e che anche i compagni mostrano più fiducia nei miei confronti”.

Il suo exploit davanti al Pallone d’Oro

Sembra quasi un segnale del destino che Diego Moreira abbia vissuto la sua notte magica proprio davanti ad un mito rossonero: il Pallone d’Oro Kakà festeggiato prima del derby a San Siro. “Giocare per il Milan, una squadra con una storia incredibile, per me è un onore. Il mio compito era ed è quello di dimostrare alla Società di non aver sbagliato dandomi fiducia e puntando su di me questa estate”. Con un cartellino attaccato al colletto non indifferente: “Anche io sono stato sorpreso dalla cifra che hanno investito per me. Molti ne hanno parlato e si è creato un trambusto anche mediatico. So che 50 milioni e forse anche di più rappresentano una quotazione molto alta, ma io non sento la pressione per questo. Il mio compito è dare il massimo e dimostrare il mio valore”

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Garcia perché lo hai fatto?

Moreira è portoghese di nascita ma è naturalizzato belga. Con i Diavoli rossi ha disputato anche l’ultimo Mondiale ma gli resta un brutto ricordo. “Ho giocato poco, sono entrato però nei sedicesimi contro il Senegal ed ho avuto un impatto molto. Abbiamo rimontato dopo il mio ingresso e molti hanno visto il mio valore”. Ma non Garcia, il Ct del tempo al quale giunge una freccia avvelenata: “Non capisco perché non mi facesse giocare, avevo messo in mostra ciò di cui ero capace e invece non mi ha schierato più. Non ho mai chiesto spiegazioni a Garcia, ma mi ha deluso”. Domenica ci sarà la sfida contro l’Italia di Mancini. Per Diego un’altra opportunità di mettersi in luce anche grazie alla fiducia del nuovo tecnico belga. “Van Bommel non è come Garcia, mi vede in modo diverso e mi dà fiducia. Non ho giocato benissimo nelle gare contro Italia e Francia ma so che posso dare di più. Devo gestire meglio le energie ed essere più incisivo. Ma l’intesa con il tecnico e il gruppo sta crescendo”