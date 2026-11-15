1/4 Le pagelle dell'Italia: Pio, Donnarumma e poco altro 2/4 Top e flop del Belgio: De Bruyne dipinge calcio, Moreira è ovunque 3/4 Il migliore in campo: Doku è imprendibile 4/4 Il giudizio sull'arbitro: Eskas se la cava anche grazie al Var