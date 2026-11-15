L’Italia saluta la Nations League con una pesante sconfitta per 4-1 contro il Belgio e manca la qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Roberto Mancini crolla dopo aver trovato il vantaggio con una splendida rete di Pio Esposito. In appena undici minuti, tra il 15′ e il 26′, De Cuyper, Ngoy e Doku ribaltano completamente il risultato. A tenere in partita gli azzurri ci pensa Donnarumma, protagonista di diversi interventi importanti anche nella ripresa, ma nel finale arriva anche il poker di Moreira, servito da un gigantesco De Bruyne. Nel finale errore dal dischetto di Pio Esposito.
Belgio-Italia 4-1 pagelle: Pio Esposito (6), Donnarumma (7) e nulla più. Doku (8) domina, De Bruyne (7,5) incanta
Gli Azzurri crollano a Bruxelles e mancano la qualificazione ai quarti di Nations League. Difesa azzurra imbarazzante, KDB e Doku trascinano i Diavoli Rossi alla goleada.
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Le pagelle dell'Italia: Pio, Donnarumma e poco altro
- Donnarumma 7 Decisivo in più occasioni, tiene a galla gli azzurri con interventi di grande livello. Si supera su De Ketelaere in avvio e soprattutto sul sinistro di De Bruyne, deviato sul palo. Incolpevole sui gol subiti.
- Kayode 5,5 Spinge con personalità sulla destra e mette un cross basso perfetto per il movimento di Pio Esposito, che non sbaglia. Tra i più propositivi, anche se deve fare i conti con le iniziative belghe e soprattutto con l'incontenibile Doku: la fascia destra è quella che soffre di più.
- Scalvini 5 In difficoltà quando il Belgio alza il ritmo e attacca gli spazi. Non riesce a contenere Doku nell'azione del terzo gol, mostrando poca reattività insieme a Bastoni. Serata complicata. (Dal 62' Palestra 5,5 Si ritrova subito a dover fronteggiare un Belgio aggressivo e in fiducia. Non commette errori clamorosi, ma non riesce a incidere né a cambiare il volto della retroguardia azzurra).
- Bastoni 4,5 Giornata da dimenticare. Partecipa alle incertezze difensive che portano al vantaggio di De Cuyper e Ngoy, poi commette un errore pesantissimo che permette a De Bruyne di presentarsi al tiro. Doku lo mette ulteriormente in difficoltà.
- Calafiori 5 Cerca di accompagnare la manovra e si fa vedere anche nella costruzione dell'azione offensiva. Sfortunato quando cade nel momento del colpo di testa di Mechele che favorisce il gol di Ngoy. Non riesce a dare solidità al reparto.
- Barella 5 Corre tanto, ma fatica a trovare tempi e spazi per incidere. Il Belgio prende progressivamente il controllo del centrocampo e lui non riesce a invertire la tendenza.
- Tonali 5,5 Prova a garantire equilibrio e intensità in mezzo al campo, ma viene travolto dal ritmo degli avversari dopo il vantaggio azzurro. Ammonito nel recupero per un intervento su Doku. Non basta la generosità. (Dal 62' Cisse 6 Prova a dare nuove energie al centrocampo azzurro. Si procura il rigore e segna un gol seppur in offside).
- Fagioli 5 Si rende pericoloso in avvio con una conclusione dal limite che impegna Lammens e partecipa all'azione che porta alla doppia occasione azzurra. Poi diventa impalpabile. (Dal 46' Doumbia 6 Ci mette certamente più verve rispetto al predecessore provando talvolta anche ad andare ad affiancare Pio Esposito con qualche inserimento).
- Pisilli 5,5 Ha il merito di accompagnare con puntualità la manovra offensiva e di rendersi pericoloso in due occasioni. Lammens gli nega il gol in avvio, poi sfiora nuovamente la rete con un colpo di testa che termina a fil di palo. Vivace, ma poco concreto. (Dal 46' Dimarco 5,5 Soffre anche le iniziative di De Ketelaere e Doku).
- Pio Esposito 6 Trova il tempo giusto per attaccare il primo palo sul cross basso di Kayode e firma un gol di pregevole fattura. Lotta con i centrali belgi e sfrutta al meglio una delle poche opportunità a disposizione. Sbaglia il rigore del possibile 2-4.
- Koleosho 5,5 Cerca di sfruttare la velocità e gli spazi sulla corsia sinistra. Si rende utile nell'azione che porta alla prima occasione azzurra, ma non riesce a trovare continuità e a incidere negli ultimi metri. (Dal 76' Vergara ng).
Top e flop del Belgio: De Bruyne dipinge calcio, Moreira è ovunque
- De Bruyne 7,5 Il faro della manovra belga. Disegna calcio, inventa giocate e serve palloni pericolosi. Soltanto un grande Donnarumma gli nega la soddisfazione personale.
- Moreira 7,5 Lo trovi ovunque sulla sua corsia d'appartenenza, in difesa e in attacco dove certamente si trova più a suo agio. Polmoni incredibili ma anche qualità. Segna il gol del 4-1.
- De Cuyper 7 Trova il gol del pareggio e accompagna con continuità la manovra offensiva. Bravo a farsi trovare pronto sulla svirgolata di De Ketelaere.
- Ngoy 7 Segna il gol del sorpasso con una conclusione potente sotto la traversa. Attento anche nella gestione della linea difensiva.
- De Ketelaere 6,5 Si muove molto da falso nueve, partecipa alla costruzione e crea problemi alla retroguardia italiana. La sua svirgolata diventa involontariamente un assist per De Cuyper.
- Lavia 6,5 Dà ordine e sostanza al centrocampo belga, contribuendo a prendere il controllo della zona centrale. Sfiora anche il gol di testa su punizione di De Cuyper.
Il migliore in campo: Doku è imprendibile
- Doku 8 È il giocatore che sposta maggiormente gli equilibri. Salta gli avversari, crea superiorità numerica e mette il sigillo sulla rimonta con una rete di grande qualità. Una prestazione che mette a nudo tutte le difficoltà della retroguardia italiana.
Il giudizio sull'arbitro: Eskas se la cava anche grazie al Var
- Eskas 6 Direzione complessivamente sufficiente per il norvegese, che gestisce una partita intensa senza particolari episodi arbitrali decisivi. Ammonisce Tonali nel recupero del primo tempo per un intervento su Doku e Scalvini nella ripresa per aver fermato irregolarmente l'esterno belga. Nel finale viene reclamato un possibile fallo di mano sulla girata di Vergara, ma l'azione prosegue e il Belgio trova il poker con Moreira. Dopo ne viene assegnato un altro, certamente più evidente, ma soltanto tramite Var.
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