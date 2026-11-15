La Nazionale vanifica il successo con la Francia lasciandosi rimontare dal Belgio a Bruxelles: nel mirino le scelte del ct, mentre Adani torna a punzecchiare Allegri

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Doveva essere la partita della continuità e della consacrazione, invece Belgio-Italia ha fatto sprofondare la Nazionale. I Diavoli Rossi si confermano bestia nera di Mancini: dopo la sconfitta all’esordio all’Olimpico, è arrivato il bis al Re Baldovino di Bruxelles. E, mentre Adani punge Allegri in diretta tv commentando la prestazione maiuscola di De Bruyne, i tifosi criticano le scelte di formazione di Mancini.

Belgio-Italia, Adani punge Allegri su De Bruyne

Quando De Bruyne indossa la maglia della nazionale, torna ai livelli del City. Era già successo all’Olimpico, si è ripetuto davanti ai suoi tifosi. Eppure, fin qui, a Napoli il suo smisurato talento si è visto soltanto a sprazzi. Commentando la sua prima mezz’ora della partita contro l’Italia, Lele Adani ha lanciato una stoccata indiretta a Max Allegri.

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“L’espressione del viso di De Bruyne è la stessa, il problema è che qui si diverte. Lo vedi partecipe, reattivo, lo vedi come se avesse dieci anni in meno: questa è la verità” ha detto la voce che affianca Alberto Rimedio su Rai 1 per le partite della Nazionale. “Il calcio del Belgio entusiasma De Bruyne, è al centro di tutto ed è un calcio estremamente offensivo e propositivo: quindi poi le prestazioni e i gol arrivano”.

Italia troppo fragile: i tifosi criticano Mancini

La partenza era stata promettente, con il triplice miracolo di Donnarumma e il gol di Pio Esposito sull’azione successiva. Ma il vantaggio è durato poco e l’Italia ha poi subito tre reti in 11 minuti. Questa volta le scelte di formazione di Mancini non hanno convinto. Il ct ha cambiato tanto, troppo e, alla fine, la Nazionale ha pagato dazio. Inutile il tentativo di rimediare a inizio ripresa con gli ingressi in campo di Dimarco e Doumbia al posto dei deludenti Pisilli e Fagioli.

“Fagioli sì, Calò no. Mancini dovrebbe spiegare questa scelta che non ha pagato”, commenta Carlo su X. “Mi sa che la beatificazione di Mancini è stata prematura”, scrive Stand-by. Antonio rincara la dose: “Mancini ha regalato la partita al Belgio con una scelta di formazione scellerata”.

Fagioli e Bastoni tra i calciatori più contestati

Con la 10 sulle spalle, Fagioli aveva il difficile compito di non far rimpiangere Frattesi. Missione fallita: il calciatore della Fiorentina non è mai entrato in partita. In difesa male tutti: Calafiori, Bastoni e Scalvini hanno vissuto un match di continua sofferenza, come si è visto ad esempio in occasione dello slalom di Doku, quando la freccia dei Diavoli Rossi ha saltato gli avversari come birilli.

“Fagioli con la 10 era una tragedia annunciata”, twitta Don’t Panic. “Si è poi scoperto cosa ci faceva Fagioli lì in mezzo?”, domanda Maurizio. “Come era quella storia di Bastoni più forte di Nesta?”, cinguetta Emanuele. “Bastoni (ovviamente non la prima volta e nemmeno l’ultima) e Scalvini, due sciagure in difesa. Per non parlare del resto della squadra. Disastro totale”, chiosa Danny.