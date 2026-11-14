Roberto Mancini e Giorgio Scalvini hanno presentato Belgio-Italia in conferenza stampa: gli ultimi dubbi del ct azzurro, che si dice orgoglioso del percorso fatto finora

Roberto Mancini e Giorgio Scalvini hanno presentato Belgio-Italia in conferenza stampa e ai microfoni di Sky. L’obiettivo degli azzurri è riscattare il passo falso dell’andata e vincere il girone di Nations League: gli ultimi dubbi del ct e la carica del difensore dell’Atalanta.

L’orgoglio di Mancini

Vigilia di Belgio-Italia in casa azzurra. Dopo i forfait di Frattesi e Cambiaghi, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky e poi in conferenza stampa presentando la sfida contro De Ketelaere e compagni, ultimo atto della fase a gironi di Nations League. All’andata, il Belgio rovinò il secondo esordio azzurro del commissario tecnico, che tornando su quella sconfitta ha commentato: “Nella ripresa avremmo meritato di pareggiarla quella partita, in generale meritò di vincerla il Belgio. Ma avevo intravisto cose buone e avvertivo una certa positività”.

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Dopo quel passo falso, che aggravò il morale di un gruppo già tormentato dal flop in Bosnia, l’Italia ha iniziato a carburare: la doppia vittoria contro la Turchia di Montella (poi esonerato) e i quattro punti contro la Francia hanno spinto la Nazionale fino al primo posto in classifica: basterà non perdere per accedere alla fase finale. “Essere qua a giocarci la qualificazione, in un gruppo con Francia e Belgio, è già motivo di orgoglio”, ha proseguito Mancini.

Il Belgio vale la Francia

Contro il Belgio, però, non sarà facile. Lo sa bene il commissario tecnico, che al di là dell’ottimismo generato dal periodo fortunato, non si fida dell’avversario: “Non sarà facile spuntarla. Faremo la nostra partita, come sempre fatto. Affronteremo un avversario che può annoverare calciatori bravi tecnicamente. Come qualità di gruppo non si discostano dalla Francia, sono andati fuori dal Mondiale contro la Spagna all’ultimo minuto. Partiremo da un leggero vantaggio, ma non ci accontenteremo sicuramente“.

Le assenze di Frattesi e Cambiaghi costringeranno Mancini a un doppio cambio nella formazione di partenza: Doumbia e Vergara i favoriti per la sostituzione. Potrebbero, però, esserci altri cambi nell’undici titolare. Il ct non si nasconde: “Ho le idee abbastanza chiare, ma domattina in rifinitura decideremo. Speravamo di recuperare Cambiaghi, ma aveva ancora dolore. Al di là degli assenti dobbiamo valutare le condizioni fisiche degli altri. Calafiori ad esempio. Ma non credo che faremo molti cambi. Dimarco? Lo valutiamo…”, ha concluso Mancini.

Scalvini aspetta De Ketelaere

Reduce da una buonissima prestazione contro la Francia, Giorgio Scalvini verrà confermato al centro della difesa. Nella mente ancora il ko dell’andata: “Non fu una partita positiva, ma nel secondo tempo facemmo cose buone. La convinzione è l’aspetto più importante, siamo pronti per domani. Non è facile giocare a distanza ravvicinata, abbiamo avuto pochi giorni per recuperare le energie, ma non è un alibi. Daremo il massimo”.

Sarà sfida in nerazzurro contro l’amico e compagno all’Atalanta, Charles De Ketelaere: “È un grande calciatore, anche se non fa la punta è bravo ad attaccare lo spazio, nell’uno contro uno, nei dribbling. È una brava persona, abbiamo stretto un buon legame. Darà il massimo per la sua Nazionale”, ha concluso il difensore azzurro.