Nations League, Belgio-Italia: le formazioni, l’orario e dove vederla in tv

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

Mancini potrebbe riproporre quasi lo stesso undici che ha fatto bene contro la Francia, per cercare di difendere il primo posto nel girone o almeno conquistare il pass per i quarti di finale di Nations League. In porta non si discute, ci sarà ancora Donnarumma. La linea di difesa dovrebbe essere composta ancora una volta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. Il ballottaggio principale riguarda il centrocampo: chi affiancherà Tonali e Barella? Frattesi contro i transalpini ha messo in evidenza tutto il suo senso del gol, fondamentale per sbloccare partite complicato. Contro il Belgio però il Mancini non potrà contrae su di lui (ha lasciato il ritiro) e potrebbe puntare anche sulla fisicità di Doumbia. L’alternativa è Fagioli. In attacco il ct sarà costretto a dei cambi obbligati visti i ko di Sebastiano Esposit (mandato in tribuna) e Cambiaghi: al loro posto pronti Vergara e Dimarco in una posizione più offensiva.

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Il Belgio dovrebbe schierarsi a specchio, sempre con il 4-3-3. Van Bommel dovrebbe affidarsi agli “italiani” De Bruyne, Moreira e De Ketelaere per cercare di strappare i tre punti, l’unico risultato utile a Diavoli Rossi per superare gli azzurri in classifica. Speranze affidate soprattutto all’estro di Doku, che potrebbe essere la spina nel fianco più dolorosa per l’Italia.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct: Mancini.

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