Nations League, Belgio-Italia: le formazioni, l’orario e dove vederla in tv

Ultimi novanta minuti per conquistare un posto tra le migliori otto d’Europa. L’Italia di Roberto Mancini vola a Bruxelles per affrontare il Belgio nell’ultima giornata della fase a gironi di Nations League, con l’obiettivo di difendere il primo posto e conquistare la qualificazione ai quarti di finale. Dopo il successo contro la Francia, gli azzurri hanno il destino nelle proprie mani: una vittoria garantirebbe il primato, mentre un pareggio sarebbe sufficiente per assicurarsi almeno il secondo posto e staccare il pass per la fase a eliminazione diretta. Per i Diavoli Rossi, invece, ci sono soltanto i tre punti: una sfida ad alta tensione che promette spettacolo.
- Le probabili formazioni di Belgio-Italia
- Dove vedere Belgio-Italia: diretta tv e streaming
- L'arbitro di Belgio-Italia
Le probabili formazioni di Belgio-Italia
Mancini potrebbe riproporre quasi lo stesso undici che ha fatto bene contro la Francia, per cercare di difendere il primo posto nel girone o almeno conquistare il pass per i quarti di finale di Nations League. In porta non si discute, ci sarà ancora Donnarumma. La linea di difesa dovrebbe essere composta ancora una volta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. Il ballottaggio principale riguarda il centrocampo: chi affiancherà Tonali e Barella? Frattesi contro i transalpini ha messo in evidenza tutto il suo senso del gol, fondamentale per sbloccare partite complicato. Contro il Belgio però il Mancini non potrà contrae su di lui (ha lasciato il ritiro) e potrebbe puntare anche sulla fisicità di Doumbia. L’alternativa è Fagioli. In attacco il ct sarà costretto a dei cambi obbligati visti i ko di Sebastiano Esposit (mandato in tribuna) e Cambiaghi: al loro posto pronti Vergara e Dimarco in una posizione più offensiva.
Il Belgio dovrebbe schierarsi a specchio, sempre con il 4-3-3. Van Bommel dovrebbe affidarsi agli “italiani” De Bruyne, Moreira e De Ketelaere per cercare di strappare i tre punti, l’unico risultato utile a Diavoli Rossi per superare gli azzurri in classifica. Speranze affidate soprattutto all’estro di Doku, che potrebbe essere la spina nel fianco più dolorosa per l’Italia.
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Van Bommel.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct: Mancini.
Dove vedere Belgio-Italia: diretta tv e streaming
- Partita: Belgio-Italia
- Data: Domenica 15 novembre 2026
- Orario: 20.45
- Canale tv: Rai Uno
- Streaming: RaiPlay
L’arbitro di Belgio-Italia
Sarà il norvegese Espen Eskas a dirigere Belgio-Italia. A completare la squadra arbitrale saranno i connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, che ricopriranno il ruolo di assistenti. Il quarto ufficiale sarà Sigurd Kringstad. La sala VAR sarà invece affidata al tedesco Christian Dingert, affiancato dal norvegese Kristoffer Hagenes nel ruolo di AVAR.
Non si tratta di una prima volta con gli azzurri per Eskas. Il direttore di gara norvegese ha infatti già arbitrato la Nazionale maggiore in occasione del pareggio per 2-2 sempre contro il Belgio, disputato il 10 ottobre 2024. Una gara ricordata anche per l’espulsione di Lorenzo Pellegrini, arrivata nel corso del primo tempo.
- Arbitro: Eskas (Norvegia)
- Assistenti: Engan, Rossland.
- Quarto ufficiale: Kringstad.
- Var: Dingert.
- Avar: Hagenes.