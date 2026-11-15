Belgio-Italia, formazioni ufficiali: le scelte di Mancini su Vergara, Doumbia e Cisse

Gli Azzurri cercano a Bruxelles il pass per i quarti. Il Belgio ha un solo risultato a disposizione per continuare il proprio cammino nella competizione.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League mette di fronte Belgio e Italia in uno scontro diretto che vale la qualificazione ai quarti di finale. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento forti del successo ottenuto contro la Francia a San Siro e hanno a disposizione due risultati su tre per superare il turno. La squadra di Roberto Mancini, in caso di vittoria, avrebbe inoltre la certezza di chiudere al primo posto nel girone, indipendentemente dall’esito dell’altra partita. Situazione differente per i padroni di casa, terzi in classifica e obbligati a conquistare l’intera posta in palio. Calcio d’inizio alle 20:45 al Re Baldovino di Bruxelles, con diretta televisiva su Rai 1.

Belgio-Italia: le formazioni ufficiali

Entrambi i commissari tecnici scelgono il 4-3-3, modulo che promette una partita aperta e ricca di duelli individuali. Roberto Mancini si affida a Donnarumma tra i pali, con una linea difensiva composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo spazio a Barella, Tonali e Doumbia, mentre il tridente offensivo è formato da Vergara, Pio Esposito e Dimarco. Dall’altra parte, Mark van Bommel punta su Lammens in porta e su una squadra costruita attorno alla qualità di De Bruyne, con De Ketelaere riferimento centrale del reparto avanzato.

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Belgio, De Bruyne guida il centrocampo: De Ketelaere falso nove

Il Belgio di Mark van Bommel risponde con lo stesso modulo, un 4-3-3 costruito attorno alla qualità dei suoi interpreti offensivi. Tra i pali c’è Senne Lammens, protetto da una linea difensiva composta da Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper. A centrocampo spicca naturalmente la presenza dell’uomo mercato Kevin De Bruyne, affiancato da Tielemans e Raskin, mentre in avanti il riferimento centrale è Charles De Ketelaere. Il giocatore dell’Atalanta agisce da falso nove, con Jérémy Doku e Diego Moreira chiamati a garantire velocità e imprevedibilità sulle corsie esterne. Per i Diavoli Rossi non sono ammessi calcoli: soltanto una vittoria permette di continuare a sperare nel passaggio del turno.

Italia, Frattesi e Cambiaghi assenti: Mancini ridisegna la squadra

Roberto Mancini deve fare i conti con due assenze importanti rispetto alla vittoria contro la Francia. Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi non sono infatti a disposizione per la trasferta di Bruxelles, costringendo il commissario tecnico a intervenire soprattutto a centrocampo e nel reparto offensivo. Le rispettive soluzioni sono Doumbia e Vergara, con Dimarco avanzato sulla corsia sinistra del tridente. Per il resto, l’ossatura della squadra rimane quella che ha convinto a San Siro, con Barella e Tonali in mezzo al campo e il blocco difensivo composto da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. Tra i pali, naturalmente, il capitano Gianluigi Donnarumma. Non convocato Seba Esposito mentre c’è Cisse.

Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia