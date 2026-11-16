Belgio-Italia, moviola: arbitro e Var in serata no tra gol dubbi e rigori negati

La prova dell’arbitro Eskas allo stadio Re Baldovino di Bruxelles in Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto norvegese ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata complessa per l’arbitro norvegese Eskas che non convince: troppi errori sia sui casi decisivi che nei provvedimenti disciplinari (ha ammonito solo gli azzurri), male anche il Var. Vediamo cosa è successo allo stadio Re Baldovino di Bruxelles in Nations League.

Belgio-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido all’11’ il gol di Pio Esposito. Al 15′ su cross di Castagne De Ketelaere cicca il pallone, ma diventa un assist per De Cuyper che non può sbagliare davanti a Donnarumma. Proteste per la posizione di Castagne, ma viene tenuto in gioco da Calafiori. Forti dubbi al 21′ sul sorpasso belga: Donnarumma respinge con un piede il colpo di testa di Mechele, ma c’è Ngoy che questa volta non sbaglia da due passi. Proteste vibranti di Calafiori, che va a terra nel duello con Mechele. L’arbitro non lo vede e Dingert non lo richiama al monitor.

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Il rigore negato

Al 26′ arriva anche il terzo gol del Belgio. Jeremy Doku supera la difesa italiana con una straordinaria iniziativa personale e batte Donnarumma, portando il risultato sul 3-1. Al 32′ graziato De Bruyne per un tackle pericoloso su Pisilli: ci stava il giallo. Prima del riposo ammonito Tonali per fallo su Doku. Al 51′ ammonito anche Scalvini per fallo sui Doku. Al 67′ De Cuyper trattenuto da Bastoni in area. La trattatenuta c’è, ma per l’arbitro è troppo poco per concedere il penalty.

Il rigore sbagliato

All’80’ contropiede Belgio che firma il 4-1 con Diego Moreira. C’è, però, un controllo VAR perché l’azione nasce da un possibile tocco di mano di Mechele. Vergara si gira e calcia, c’è la deviazione col braccio di Mechele che è attaccato al corpo. Niente rigore e giallo per proteste a Donnarumma. Al 90′ il penalty per gli azzurri arriva: Cissè calcia dal limite, la tocca con la mano Raskin. L’arbitro non lo vede, ma viene richiamato all’on field review e cambia idea ma dal dischetto sbaglia Pio Esposito. Dopo 6′ di recupero finisce 4-1.

Chi è l’arbitro Eskas

Classe 1988, Espen Eskas, norvegese, non ha una consolidata esperienza internazionale (in Champions ha diretto solo 8 volte). Esordio a Lipsia nel 2022, a Roma nell’ottobre 2023, quando la squadra di Mourinho giocava contro lo Slavia Praga in Europa League, fu bersaglio della critica per una mancata sanzione nei confronti di Bryan Cristante, che aveva rifilato una gomitata a Zafelris. Debutto ai Mondiali quest’anno in Uruguay-Capo Verde.

I precedenti tra le due nazionali

Nei precedenti 5 vittorie del Belgio, 5 pareggi e 17 successi azzurri.

L’arbitro ha ammonito 3 azzurri

Coadiuvato dagli assistenti Engan e Rossland con Kringstad IV, il tedesco Dingert al Var e Hagenes all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tonali, Scalvini, Donnarumma.