Belgio-Italia U.21: formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming

Dopo la sfida tra i grandi in Nations League, gli azzurrini e i piccoli Diavoli Rossi sono pronti ad affrontarsi in amichevole: come seguire la partita in diretta e le scelte dei ct

L’Italia Under 21 torna protagonista e si prepara a una nuova sfida internazionale: questa volta sulla strada degli azzurrini c’è il Belgio. Archiviato con entusiasmo il successo contro la Francia a Laval, la squadra di Baldini è chiamata a confermare i progressi mostrati nell’ultimo periodo, misurandosi con un avversario di livello in un test che promette spunti interessanti. Sullo sfondo resta anche l’attesa per il sorteggio della fase finale dell’Europeo 2027, in programma giovedì 26 novembre alle 18:30 al Sava Congress Center di Belgrado. La sconfitta della Nazionale maggiore contro il Belgio a Bruxelles ha inevitabilmente lasciato qualche ombra, ma il percorso dei ragazzi racconta una storia diversa, fatta di segnali incoraggianti e giovani talenti in crescita. Ora toccherà al ct provare a dare continuità alle buone sensazioni, cercando una prestazione convincente.

Belgio-Italia U21: diretta tv e streaming

La sfida tra le formazioni guidate da Baldini e Swerts si disputerà lunedì 16 novembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:15, allo stadio Armando Picchi di Livorno. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita sulla piattaforma RaiPlay

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Partita : Belgio-Italia U21

: Belgio-Italia U21 Data : 16 novembre 2026

: 16 novembre 2026 Orario : 18.15

: 18.15 Stadio : Armando Picchi di Livorno

: Armando Picchi di Livorno Diretta tv : Rai 2

: Rai 2 Streaming: Rai Play

Le probabili formazioni di Belgio-Italia U21

Baldini dovrebbe schierare l’Italia con il 4-3-3, affidando a Daffara la difesa della porta, anche se Palmisani spinge per il posto da titolare. In difesa spazio a Lulli, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi, mentre a centrocampo dovrebbero agire Faticanti, Lipani e Dagasso. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Cherubini, Camarda e Inacio, con Ekhator pronto a gara in corso visto che è reduce da due infortuni muscolari. Nessuna assenza per gli Azzurrini, con il commissario tecnico che avrà a disposizione l’intera rosa.

ITALIA (4-3-3): Daffara; Lulli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Faticanti, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio. Commissario tecnico: Baldini. A disposizione: Palmisani, Mascardi, Pessina, Kouadio, Mane, Moruzzi, Amatucci, Mannini, Zeroli, Berti, D’Uffizi, Fini, Ekhator, Cacciamani. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

BELGIO (4-2-3-1): Brughmans; De Roeve, Smets, Noubi, Burlet; Fernandez, Vande Perre; Fofana, Stassin, Mbangula; Bassette. Commissario tecnico: Swerts. A disposizione: Pieklak, Lapage, Tytens, Delorge, Nonge, De Vlieger, Sagrado, Duranville, Lokesa, Vermant, Mirisola. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

La squadra arbitrale

La direzione di gara di Belgio-Italia è stata affidata al portoghese Gonçalves, che sarà coadiuvato dagli assistenti Pereira e Martins, anch’essi provenienti dal Portogallo. Il quarto ufficiale sarà invece l’italiano Galipò. Non è previsto l’utilizzo della tecnologia VAR,