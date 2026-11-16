Belgio: Lukaku come Ronaldo, il ct non lo fa giocare e lui dice basta con la Nazionale

Il bomber ex Napoli annuncia il suo ritiro a sorpresa con un post sui social poche ore dopo il largo successo sull'Italia: lascia dopo 16 anni e con 94 gol all'attivo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Una storia già sentita e anche pochissimo tempo fa. La leggenda della nazionale viene messa fuori squadra e decide di non giocarci più. Era successo con Ronaldo che, dopo le incomprensioni col ct aveva detto stop col Portogallo, ed è successo di nuovo ora con Lukaku.

La delusione di Lukaku

Ufficialmente non c’è stata alcuna lite tra Big Rom e il ct del Belgio van Bommel ma l’ex bomber del Napoli ci è rimasto male per non aver giocato neanche un minuto nel 4-1 all’Italia di ieri a Bruxelles. Era convinto che sarebbe quantomeno subentrato, come aveva spesso fatto (con successo) sia ai Mondiali che in queste gare di Nations League.

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Le idee di van Bommel

Lo stesso van Bommel alla vigilia aveva fatto capire che ci sarebbe stato spazio per lui, o dall’inizio o a gara in corso, ma ha cambiato idea, motivando la scelta con i postumi dell’infortunio dell’attaccante e con il risultato in pugno che non richiedeva il suo ingresso.

Il post di addio di Lukaku

Che sia o meno successo altro fatto sta che Romelu Lukaku ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dalla nazionale all’età di 33 anni con un post sui social: “Durante questi 16 anni, ho dato tutto me stesso per la nazionale… Ho provato ogni possibile emozione… Ho giocato con compagni di squadra incredibili ai quali sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti; voglio anche ringraziare tutti gli allenatori per avermi spronato e per aver avuto fiducia in me, permettendomi di aiutare la squadra. È stato un percorso meraviglioso e mi sono goduto ogni momento”.

Lukaku ha concluso così: “Ai tifosi del Belgio , grazie per il sostegno che avete dato alla nostra squadra. Sono orgoglioso di aver rappresentato il mio Paese in quattro Mondiali e tre Campionati Europei . Non dimenticherò mai quei momenti. Sono sereno riguardo alla mia decisione di concludere la carriera qui. È stato incredibile. È stata un’esperienza meravigliosa. Sono grato. Grazie.”

L’ attaccante del Fenerbahçe rientrava ancora nei piani di Van Bommel , pur non essendo un titolare inamovibile, il che potrebbe aver accelerato la sua partenza. Lascia la nazionale con 94 gol in 135 presenze, diventando il miglior marcatore di sempre della nazionale con 53 reti in più rispetto al secondo classificato, De Bruyne .