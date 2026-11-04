La campagna pubblicitaria in intimo di Jude Bellingham ha acceso il dibattito, a parlarne è anche l’ex capitano del Real Madrid che critica la scelta del centrocampista britannico.

Jude Bellingham posa per Calvin Klein, Sergio Ramos storce il naso. Due generazioni di campioni, due idee differenti di cosa significhi essere un calciatore professionista. Da una parte la responsabilità di rappresentare uno sport seguito da milioni di persone, dall’altra la libertà di costruire un’immagine personale che non si esaurisca nei novanta minuti. La discussione, però, va ben oltre una campagna pubblicitaria in intimo: racconta quanto sia cambiato il rapporto tra calcio, fama e business.

Ramos contro Bellingham: la responsabilità di essere un “modello”

“Sinceramente, non credo che Jude avrebbe dovuto accettare questa pubblicità. È un calciatore fantastico, ma a volte bisogna comprendere la responsabilità che comporta lo status di atleta professionista”. È questo il commento di Sergio Ramos riportato da Football Central. L’ex difensore avrebbe contestato la scelta del centrocampista inglese, sottolineando il suo ruolo di riferimento per milioni di giovani tifosi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il punto, dunque, non sarebbe il valore sportivo di Bellingham, ma l’immagine che un campione decide di proiettare fuori dal campo. Una posizione che apre una domanda: essere un esempio per i più giovani significa anche dover selezionare le proprie collaborazioni commerciali? Ma, soprattutto, chi stabilisce quali siano i confini di questa responsabilità?

Sergio Ramos, cosa non convince l’ex Real

Le parole di Sergio Ramos aggiungono un elemento tutt’altro che secondario. “La sua priorità dovrebbe essere il calcio, vincere trofei e costruire la sua eredità. Lo rispetto come giocatore, ma personalmente penso che avrebbe potuto prendere una decisione migliore” ha detto l’ex capitano del Real Madrid giudicando la scelta di legare la propria immagine a una campagna pubblicitaria di questo tipo, “non ho nulla contro il fare il modello o la pubblicità, ma ci dovrebbero essere dei limiti a certe cose”.

Il ragionamento ruoterebbe attorno alla responsabilità che accompagna la popolarità di un atleta: milioni di ragazzi guardano ai campioni non soltanto per quello che fanno in campo, Tuttavia, c’è un aspetto da considerare: la responsabilità pubblica di un professionista non coincide necessariamente con la rinuncia alla propria libertà personale.

Bellingham non ha violato alcun principio sportivo né ha messo in discussione il proprio ruolo nel Real Madrid. La distanza tra i due punti di vista sta proprio qui: Ramos sembra richiamare i doveri legati alla fama, mentre Bellingham interpreta la propria notorietà come un’opportunità per costruire un’identità che vada oltre il calcio.

Bellingham e Calvin Klein: i followers diventano una risorsa

La campagna lanciata il 2 novembre per la collezione Icon Cotton Stretch è il debutto di Bellingham come testimonial del marchio. Fotografato da Oliver Hadlee Pearch, il ventitreenne compare negli scatti in intimo e richiama persino la propria esultanza dopo un gol. Una scelta che unisce due elementi riconoscibili del suo personaggio: il corpo dell’atleta e l’identità costruita sul terreno di gioco.

Ma c’è un dato che spiega la portata dell’operazione: Bellingham può contare su quasi 57 milioni di follower su Instagram. Per Calvin Klein non è semplicemente un calciatore famoso, ma una figura capace di raggiungere anche un pubblico che non segue abitualmente il Real Madrid o la nazionale inglese.

Il direttore marketing Jonathan Bottomley ha spiegato che l’obiettivo del marchio è trasformare un momento culturale in un vantaggio commerciale. In altre parole, l’attenzione generata dal campione diventa un’opportunità per vendere.

Da Beckham a CR7: cambia il calcio, non il potere dell’immagine

La polemica di Ramos riporta inevitabilmente a David Beckham, probabilmente il precedente più significativo. Nel 2007 l’ex capitano dell’Inghilterra diventò il volto globale della linea underwear di Emporio Armani, con una campagna destinata a cartelloni e riviste in diverse città del mondo. Non era soltanto un calciatore che posava per un marchio: era già un’icona capace di attraversare sport, moda e cultura pop.

Un precedente ancora più diretto arriva da Cristiano Ronaldo, che nel 2013 ha lanciato CR7 Underwear, il proprio marchio di intimo: una dimostrazione di come, già prima dell’esplosione dei social, i grandi campioni avessero intuito il potenziale commerciale della propria immagine, trasformando il successo sportivo in un vero e proprio progetto imprenditoriale.

Bellingham si inserisce in quella stessa tradizione, ma con strumenti e dimensioni differenti. Oggi un atleta non deve aspettare la copertina di una rivista o una campagna televisiva per raggiungere milioni di persone: i social gli permettono di parlare direttamente al proprio pubblico e di trasformare ogni collaborazione in un evento globale.

Calvin Klein lo sa bene: la campagna del 2024 con Jeremy Allen White, secondo Business of Fashion, aveva contribuito a un aumento del 30% delle vendite di intimo nella settimana successiva al lancio.