Benevento-Avellino 7 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 11ª giornata: Benevento-Avellino si gioca il 7 novembre alle 19.30. Classifica, arbitro, precedenti e statistiche dell'attesissimo derby campano.

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Derby campano sentitissimo e dal sapore playoff tra Benevento e Avellino, in campo il 7 novembre 2026 alle 19.30 al Ciro Vigorito di Benevento per l’11ª giornata di Serie B. Sanniti settimi e irpini sesti, entrambi a 15 punti: identico bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. I giallorossi hanno segnato 14 gol e ne hanno subiti 10; i biancoverdi rispondono con 15 reti realizzate e 10 incassate. Una sfida diretta per dare slancio alle ambizioni di alta classifica, con l’orgoglio regionale a rendere tutto più acceso.

Le ultime partite giocate

Stesso bottino, ma sensazioni diverse alla vigilia: nelle ultime cinque gare Benevento e Avellino hanno raccolto 8 punti ciascuno, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I sanniti devono reagire al 2-0 subito contro la Cremonese, mentre gli irpini arrivano dal successo con lo stesso punteggio sul Pisa. Nel periodo considerato, i giallorossi hanno segnato 8 reti subendone 5; i biancoverdi ne hanno realizzate altrettante, incassandone soltanto 4.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dalla meno recente Benevento 2 2 1 8 Vittoria, pareggio, vittoria, pareggio, sconfitta Avellino 2 2 1 8 Vittoria, pareggio, sconfitta, pareggio, vittoria

Il dettaglio degli ultimi cinque incontri, dal meno recente al più recente:

Benevento – Cesena 2-0: vittoria dei sanniti.

– 2-0: vittoria dei sanniti. Benevento – Vicenza 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Arezzo – Benevento 0-3: successo esterno giallorosso.

– 0-3: successo esterno giallorosso. Benevento – Catanzaro 1-1: un punto a testa.

– 1-1: un punto a testa. Cremonese–Benevento 2-0: sconfitta dei sanniti.

Avellino – Sampdoria 4-1: vittoria degli irpini.

– 4-1: vittoria degli irpini. Cesena – Avellino 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Avellino – Calcio Padova 0-1: sconfitta casalinga biancoverde.

– 0-1: sconfitta casalinga biancoverde. Virtus Entella – Avellino 1-1: un punto in trasferta.

– 1-1: un punto in trasferta. Avellino–Pisa 2-0: successo degli irpini.

L’arbitro di Benevento-Avellino

A dirigere Benevento–Avellino sarà Mariani, affiancato dagli assistenti Galimberti e Santarossa. Ursini svolgerà il ruolo di quarto ufficiale, mentre Piccinini sarà al VAR e Del Giovane all’AVAR, entrambi presenti al Vigorito. Non sono disponibili statistiche aggiornate dell’arbitro per questa stagione di Serie B: non è quindi possibile indicare un bilancio verificato di incontri diretti, rigori assegnati, ammonizioni ed espulsioni.

Precedenti e curiosità: le pillole del derby

Stessi punti, stessa tenuta difensiva e un derby che promette di pesare oltre il risultato. Benevento e Avellino si presentano con numeri vicinissimi, ma con una tradizione regionale che sorride soprattutto ai sanniti: imbattuti nei due precedenti cadetti contro gli irpini e capaci di evitare la sconfitta negli ultimi nove derby campani di Serie B. Per i biancoverdi, invece, le sfide tra corregionali sono diventate un ostacolo da superare, anche sul piano realizzativo. Il presente racconta però una partita aperta: entrambe hanno incassato appena 10 reti, con i giallorossi particolarmente abili a limitare i tiri nello specchio e gli ospiti efficaci nel contenere la qualità delle occasioni concesse. A spostare gli equilibri potrebbero essere le intuizioni di Mattia Maita, specialista nel superare le linee avversarie con i passaggi, e la vivacità di Raffaele Russo, già protagonista tra gol e occasioni create. Organizzazione e talento: il derby mette alla prova entrambe le qualità.

Precedenti favorevoli ai sanniti. Il Benevento non ha perso nessuna delle due sfide contro l’ Avellino disputate in Serie B nella stagione 2016-17: una vittoria e un pareggio. Dopo il ko per 2-1 contro la Salernitana del 9 ottobre 2016, i giallorossi hanno inoltre inanellato nove derby campani senza sconfitte, con cinque successi e quattro pareggi.

Il non ha perso nessuna delle due sfide contro l’ disputate in Serie B nella stagione 2016-17: una vittoria e un pareggio. Dopo il ko per 2-1 contro la del 9 ottobre 2016, i giallorossi hanno inoltre inanellato nove derby campani senza sconfitte, con cinque successi e quattro pareggi. Il tabù regionale degli irpini. L’ Avellino ha conquistato appena un punto negli ultimi sei derby campani di Serie B ed è rimasto a secco di gol nelle tre sfide più recenti. L’ultima vittoria risale al 24 dicembre 2016: 3-2 in casa contro la Salernitana .

L’ ha conquistato appena un punto negli ultimi sei derby campani di Serie B ed è rimasto a secco di gol nelle tre sfide più recenti. L’ultima vittoria risale al 24 dicembre 2016: 3-2 in casa contro la . La risposta attesa dai giallorossi. Prima dello stop contro la Cremonese , il Benevento aveva raccolto quattro vittorie e due pareggi in sei incontri. Nella stessa stagione di Serie B, i sanniti non perdono due gare consecutive dal periodo marzo-aprile 2023, quando arrivarono tre sconfitte con Roberto Stellone in panchina.

Prima dello stop contro la , il aveva raccolto quattro vittorie e due pareggi in sei incontri. Nella stessa stagione di Serie B, i sanniti non perdono due gare consecutive dal periodo marzo-aprile 2023, quando arrivarono tre sconfitte con Roberto Stellone in panchina. A caccia del bis. Nelle ultime otto giornate l’ Avellino non ha mai ripetuto lo stesso esito in due partite consecutive: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Dopo il successo sul Pisa , gli irpini cercano una seconda coppia di vittorie stagionali, dopo quella ottenuta contro Vicenza e Modena al secondo e terzo turno.

Nelle ultime otto giornate l’ non ha mai ripetuto lo stesso esito in due partite consecutive: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Dopo il successo sul , gli irpini cercano una seconda coppia di vittorie stagionali, dopo quella ottenuta contro e al secondo e terzo turno. Due difese da alta classifica. Il Benevento ha concesso appena 28 tiri nello specchio, meno di qualsiasi altra squadra del torneo. L’ Avellino registra invece 11,2 gol attesi contro, come l’ Hellas Verona : meglio fanno soltanto Modena con 8,2 e Virtus Entella con 8,9. Entrambe le campane hanno subito 10 gol, come Modena e Südtirol ; soltanto l’ Ascoli , a quota 6, ha incassato meno.

Il ha concesso appena 28 tiri nello specchio, meno di qualsiasi altra squadra del torneo. L’ registra invece 11,2 gol attesi contro, come l’ : meglio fanno soltanto con 8,2 e con 8,9. Entrambe le campane hanno subito 10 gol, come e ; soltanto l’ , a quota 6, ha incassato meno. Maita, il passaggio che apre la partita. Mattia Maita guida la Serie B con 148 passaggi capaci di superare almeno una linea di pressione avversaria, almeno sette più di ogni altro giocatore. Con tre assist, al pari di David Okereke , è anche il miglior rifinitore del Benevento e ha già stabilito il proprio primato personale in una singola edizione del campionato.

guida la Serie B con 148 passaggi capaci di superare almeno una linea di pressione avversaria, almeno sette più di ogni altro giocatore. Con tre assist, al pari di , è anche il miglior rifinitore del e ha già stabilito il proprio primato personale in una singola edizione del campionato. Russo ha già cambiato passo. Con cinque reti in dieci presenze, Raffaele Russo ha superato i quattro gol segnati nelle 35 partite dello scorso torneo, playoff compresi. Il giocatore dell’Avellino primeggia inoltre nel campionato per occasioni create su azione, 23, e per quelle costruite dopo un dribbling riuscito, quattro.

Le statistiche stagionali di Benevento e Avellino

L’equilibrio della classifica si ritrova nel possesso palla: 51,1% per il Benevento, 50,5% per l’Avellino. I sanniti producono più conclusioni, 125 contro 107, e più tiri nello specchio, 46 contro 44; gli irpini rispondono con maggiore precisione al tiro, 41,12% contro 36,80%, e una conversione delle conclusioni in gol del 14,02%, contro l’11,20% giallorosso. Anche la protezione della porta offre un confronto interessante: il Benevento ha subito 109 tiri complessivi, contro i 161 degli ospiti, ma entrambe contano 10 reti incassate e tre partite senza subire gol. Sul piano disciplinare, i padroni di casa hanno ricevuto 26 ammonizioni e un’espulsione, contro 20 gialli e nessun rosso dei biancoverdi.

Nel Benevento i migliori marcatori sono Francesco Salvemini e Antonis Siatounis, entrambi a tre reti, seguiti da David Okereke a due. Quest’ultimo condivide con Mattia Maita il primato degli assist, tre ciascuno. Christian Kouan è il più ammonito con cinque gialli, mentre Antonio Prisco ha ricevuto l’unica espulsione, per doppia ammonizione. Nell’Avellino guida Raffaele Russo con cinque gol, davanti a Michele Besaggio con tre e Walid Cheddira con due. I migliori assistman sono Andrea Favilli e Martin Palumbo, a quota tre; Michele Besaggio conta il maggior numero di gialli, quattro, mentre nessun giocatore è stato espulso. Tra i portieri, Gianmarco Vannucchi e Tommaso Martinelli hanno mantenuto la porta inviolata tre volte ciascuno: il sannita ha effettuato 17 parate, l’irpino 31.

Statistica Benevento Avellino Posizione in classifica 7ª 6ª Punti 15 15 Partite giocate 10 10 Vittorie 4 4 Pareggi 3 3 Sconfitte 3 3 Gol segnati 14 15 Gol subiti 10 10 Media gol segnati 1,4 1,5 Media gol subiti 1,0 1,0 Possesso palla 51,1% 50,5% Tiri totali 125 107 Tiri nello specchio 46 44 Precisione al tiro 36,80% 41,12% Conversione dei tiri in gol 11,20% 14,02% Tiri totali subiti 109 161 Tiri nello specchio subiti 28 43 Precisione dei passaggi 85,28% 83,63% Calci d’angolo 56 41 Pali e traverse colpiti 4 4 Assist 9 11 Cartellini gialli 26 20 Cartellini rossi 1 0 Migliori marcatori Salvemini e Siatounis, 3 Russo, 5 Migliori assistman Maita e Okereke, 3 Favilli e Palumbo, 3 Giocatore con più ammonizioni Kouan, 5 Besaggio, 4 Giocatore con più espulsioni Prisco, 1 Nessuno Portiere: partite senza subire gol Vannucchi, 3 Martinelli, 3 Parate del portiere Vannucchi, 17 Martinelli, 31

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FAQ Quando e a che ora si gioca Benevento-Avellino? Benevento-Avellino si gioca il 7 novembre 2026 alle ore 19.30, per l’11ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Benevento-Avellino? La partita si disputa allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Chi è l’arbitro di Benevento-Avellino? L’arbitro designato è Mariani. Gli assistenti sono Galimberti e Santarossa, il quarto ufficiale è Ursini. Al VAR ci sarà Piccinini, con Del Giovane all’AVAR.