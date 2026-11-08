Benevento-Avellino, moviola: Mariani fa infuriare le streghe nel recupero, c’è anche un gol annullato

La prova dell’arbitro Mariani nell’11esima giornata di serie B analizzata al microscopio, il fischietto laziale ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per Mariani, il top-class scelto da Orsato per il derby campano: alcune sue decisioni sono state oggetto di contestazioni. Vediamo cosa è successo al Vigorito nell’11esima giornata di serie B.

Benevento-Avellino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ segna l’Avellino con Filippo Missori dopo il tocco di Cheddira, ma si alza la bandierina del secondo assistente di Mariani. Il Var conferma. Al 33′ richiamo di Mariani per Nesta, per alcune proteste del tecnico biancoverde. Primo giallo al 41′, è per Salvemini, reo di aver ostacolato la ripartenza del portiere Martinelli. Prima del riposo clamoroso salvataggio di Missori a porta sguarnita.

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Al 61′ sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Beruatto, Siatounis trova la zampata vincente dopo una deviazione in area di rigore. Valido al 68′ il pari di Cheddira: quasi un gollonzo, tiro di Palmiero e sulla traiettoria si immette Cheddira, che tocca il pallone, lo fa battere sul palo e poi in rete. Al 75′ ammonito Scognamillo e poco dopo anche Di Maggio. Nei minuti di recupero Verdi viene atterrato in area da Missori ma l’arbitro lascia proseguire. Forti proteste dai giallorossi. Dopo il recupero finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani, la scelta per il derby campano, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League. Ai Mondiali ha rappresentato l’Italia, ben figurando. Ultima uscita in A in per Inter-Fiorentina, è considerato oggi il miglior arbitro italiano.

I precedenti tra le due squadre

Il Benevento non aveva perso nessuna delle due sfide contro l’Avellino disputate in Serie B nella stagione 2016-17: una vittoria e un pareggio. Dopo il ko per 2-1 contro la Salernitana del 9 ottobre 2016, i giallorossi avevano inoltre inanellato nove derby campani senza sconfitte, con cinque successi e quattro pareggi.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Santarossa con Ursini di IV uomo, Piccinini al Var e Del Giovane nel ruolo di AVAR, l’arbitro del match ha ammonito Salvemini, Scognamillo, Di Maggio.