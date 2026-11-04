Le difficoltà di Darderi sul cemento e la condizione in crescendo di "The Hammer" ripropongono la sua candidatura per le Finals di Bologna: "Se voglio giocare, devo essere pronto".

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano e non c’è bisogno di scomodare Antonello Venditti, basta ricordarsi del legame che c’è tra Matteo Berrettini e la maglia azzurra. Negli ultimi anni “The Hammer”, che pure ha vissuto stagioni molto travagliate dal punto di vista fisico e degli infortuni, è stato sempre protagonista dei trionfi dell’Italia di Davis. In campo o in tribuna, costantemente al fianco dei compagni, coerentemente in prima linea col tricolore sul cuore. Sicuri che per lui non possa esserci posto a Bologna, nell’ultimo atto di questa tribolata annata tennistica?

Davis, Berrettini escluso dalle (prime) convocazioni

Il finalista di Wimbledon 2021, come è noto, è stato escluso dalla lista preliminare dei convocati. Con Jannik Sinner fuori causa, la punta di diamante della Nazionale di Filippo Volandri sarà Flavio Cobolli, reduce però dalle ATP Finals e già alle prese con fastidi, acciacchi e sovraccarichi che l’hanno fortemente condizionato dopo la finale centrata al Roland Garros e persa di misura contro Sascha Zverev. Il numero 2? Lorenzo Musetti, che sta tornando – pur se tra alti e bassi – agli antichi splendori. Quindi, ranking alla mano, Luciano Darderi, oltre alla “last dance” del fantastico duo del doppio, Bolelli-Vavassori.

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I problemi di Darderi e quella freddezza verso Musetti

Ora, la domanda nasce spontanea. Darderi è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, la soddisfazione di una convocazione in azzurro se la merita tutta: ma, visto il suo rendimento ahimé deficitario sul cemento indoor, che cosa può offrire all’Italia di Davis in termini di valore aggiunto? E andando ancor di più nello specifico: che cosa può offrire più di Berrettini? L’altra domanda è quasi obbligata: ma davvero – come in tanti ipotizzano – alla base dell’esclusione di “The Hammer” dai cinque ci sono le presunte incomprensioni con Musetti? Quella freddezza manifestata da Berrettini in un’intervista diventata suo malgrado virale e spiegata dagli “esperti di gossip” con questioni di natura extra-tennistica.

Il colloquio con Volandri e la disponibilità per Bologna

Oltre il gossip, le chiacchiere e le indiscrezioni, spesso, può il cuore. E quando si parla di Italia e di Davis, a Berrettini si materializzano i cuoricini sugli occhi. “La Davis? Abbiamo tanti giocatori in squadra e sapevamo che farne parte è sempre difficile. Allo stesso tempo, le convocazioni arrivano un mese prima, quindi possono succedere tante cose e dobbiamo essere pronti“, ha fatto sapere Matteo dopo aver vinto una partita piratesca contro Nakashima a Parigi. Dando la sua disponibilità a Volandri in caso di ripensamenti: “Se voglio giocare, devo essere pronto. E lo sono. È per questo che sto giocando, che continuo a sperarci e ad aspettare di vedere che cosa succederà nelle prossime settimane. Se mi chiamerà, sarò pronto”.

Davis, sicuri che Berrettini non possa dare tanto all’Italia

Un gesto d’amore, un atto di fedeltà all’azzurro capace di andare oltre il chiacchiericcio, i rumors, le illazioni. “Adoro giocare la Coppa Davis e ogni volta per me è un grandissimo onore. Vedremo. Credo che sia ancora tutto piuttosto aperto”, la porta lasciata spalancata per Bologna, per Musetti, per Volandri e per gli altri eventuali compagni d’avventura. Forse è il caso di valutare a fondo se sia il caso di rinunciare a Berrettini per la Davis. In situazioni del genere – lo si è visto diverse volte in passato – uno come lui può essere essenziale. Da giocatore, anzitutto, ma anche come compagno e “tifoso” sugli spalti. Soprattutto se, come ha chiarito, da parte sua non ci sarebbe nessuna remora a unirsi alla compagnia.