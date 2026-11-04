Si, questo è un Berrettini in perfetto stile... Davis: batte Humbert e avanza agli ottavi a Parigi. Volandri, che fai?

Ancora una prova convincente per Matteo Berrettini, che supera Ugo Humbert in due set (7-6 7-5) e approda agli ottavi a Parigi. Per Volandri, una "brutta" (o "bella) gatta da pelare in ottica Davis

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Signori, abbiamo un problema. È una volta tanto sembrerebbe essere un… bel problema. Perché a lasciare fuori questo Matteo Berrettini dalla squadra che tra poco più di due settimane proverà a mettere le mani sulla quarta Davis consecutiva ci vuole coraggio. Al netto di quel che si sente raccontare in giro, dei presunti rapporti al minimo con Musetti o quant’altro, da Parigi arriva l’ennesima conferma: Berrettini è già tornato in perfetto clima Davis, e il successo su Ugo Humbert l’ha confermato senza girarci troppo a lungo intorno.

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