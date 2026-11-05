Berrettini si ritira da Parigi: salta la sfida con Alcaraz. Mossa per la Davis? Volandri potrebbe preferirlo a Musetti

Non ci sarà alcun ottavo di finale tra Berrettini e Alcaraz a Parigi: il romano si è ritirato dal torneo per il problema al gomito destro. La Davis resta un'opzione, ma subjudice

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Ancora una volta Matteo Berrettini s’è dovuto fermare sul più bello. Lo ha fatto di sua spontanea volontà, consapevole che giocare con un dolore persistente al gomito destro non sarebbe stata la cosa migliore da fare, pensando poi che stasera dalla parte opposta della rete ci sarebbe stato Carlos Alcaraz. Berrettini così ha preferito annunciare il forfait con qualche ora d’anticipo: niente ottavo di finale contro Carlitos al Masters 1000 di Parigi, ma con un dubbio amletico in testa: è uno stop propedeutico a un ritorno in campo dopo la metà del mese (leggi Davis) o la stagione del romano è da considerarsi conclusa per infortunio?

L’annuncio via social: “Accertamenti necessari”

Berrettini ha spiegato sui propri canali social di aver rinunciato a giocare contro lo spagnolo per via del dolore che lo aveva già condizionato in parte nel successo in rimonta su Humbert di ieri sera. “Ciao a tutti, purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera. Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in campo e fuori”.

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Qualcosa aveva lasciato presagire già in conferenza stampa dopo il match di mercoledì sera, ma la conferma è arrivata soltanto in mattinata. Berrettini di fatto è costretto a rinunciare al proposito di tornare nella top 40 dal ranking (dovrebbe comunque avanzare alla 41 lunedì prossimo), ma soprattutto dovrà capire se questo infortunio potrebbe precludergli altri appuntamenti da qui alla fine della stagione, con l’ATP 250 di Stoccolma unico torneo al quale potrebbe prendere parte. A meno che Volandri non decida di prendere il telefono a convocarlo per la Davis.

Volandri sta pensando a Matteo al posto di Musetti?

La questione sul tavolo resta irrisolta, perché al netto delle pre convocazioni effettuate dal Capitano di Davis (che hanno riguardato Cobolli, Musetti e Darderi per quel che riguarda gli incontri di singolare) è evidente che se Berrettini è quello visto a Parigi diventa difficile tenerlo fuori dalla cinquina (gli altri due sicuri sono Bolelli e Vavassori, da utilizzare chiaramente in doppio).

Le voci su una rottura dei rapporti con Musetti erano state prese a pretesto per giustificare la prima esclusione del romano, ma nelle scorse ore è emersa anche la possibilità che Volandri arrivi a prendere una decisione campale, preferendo portare a Bologna proprio Berrettini e lasciando fuori Musetti, come di fatto avvenne lo scorso anno (quando però fu Musetti a chiedere di essere dispensato dopo la lunga rincorsa verso le Finals). Allora i rapporti tra i due giocatori erano ottimi, adesso sembrerebbe che qualcosa si sia rotto e pertanto vederli entrambi convocati appare abbastanza improbabile.

Volandri però avrebbe fatto capire che starebbe pensando di riproporre la coppia d’oro che un anno fa ha consegnato all’Italia la terza Davis consecutiva, quella composta da Cobolli e Berrettini, che vinsero tutti i loro tre incontri di singolare, consegnando alla selezione azzurra un percorso netto fatto di soli 2-0 (nonostante mancassero Sinner e Musetti, i primi due giocatori italiani dell’epoca a livello di ranking).

Anche Cobolli tiene sulle spine il Capitano

Chiaramente l’infortunio al gomito di Matteo potrebbe rimescolare nuovamente le carte. Perché se Musetti stavolta alla Davis ha aperto senza paletti (del resto a Torino quest’anno non giocherà e dopo Parigi avrebbe tutto il tempo per preparare la campagna bolognese), è altrettanto evidente che se dai controlli dovessero emergere problemi tali da impedire a Berrettini di allenarsi con continuità la sua candidatura verrebbe meno all’istante.

Volandri dunque è in una fase di stallo e di attesa: le opzioni sul tavolo restano molteplici, con la deadline fissata per il 23 novembre, giorno ultimo per consegnare l’elenco dei 5 convocati. Berrettini, che in Davis ha uno score di 12 vittorie e due ko. in singolare, non ha mai fatto mistero di voler credere in una chiamata.

Le scelte dovranno farle altri, in questo caso il Capitano, che pure deve prima capire le condizioni di ogni singolo giocatore (anche Cobolli è a rischio, dopo il forfait obbligato di Parigi e aspettando di vedere se sarà pronto per le Finals) e poi avrà tutti gli elementi per prendere una decisione che appare quanto mai complicata, dentro e fuori dal campo.