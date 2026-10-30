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Besiktas, anche Vincenzo Italiano perde la pazienza con Vlahovic: il retroscena

Il bomber serbo non segna da quasi un mese e l'allenatore sta pensando a mandarlo in panchina nella gara di campionato contro il Kasimpasa

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Salvate il soldato Dusan ma a volte anche fermarlo è un modo per aiutarlo. Dopo un avvio boom con reti e assist nella SuperLig turca Vlahovic si è inceppato. Il bomber serbo non è riuscito a segnare nelle ultime tre partite in concomitanza con l’assenza di Orkun Kokcu (infortunatosi al piede nella trasferta contro l’Hoffenheim, non ha potuto scendere in campo nelle partite contro Trabzonspor, Crystal Palace e Basaksehir), e le sue prestazioni sono notevolmente calate.

Il digiuno di Vlahovic

L’ex attaccante della Juventus ha giocato 90 minuti sia nella partita contro il Trabzonspor che in quella contro il Basaksehir, in assenza di Orkun, ma non è riuscito a segnare. Escluso dalla trasferta contro l’Hoffenheim per un problema allo stomaco, ha giocato 15 minuti contro il Crystal Palace, ma è rimasto ancora all’asciutto e sente palesemente l’assenza del compagno infortunato. Il suo ultimo gol risale alla vittoria per 2-1 in campionato contro il Kocaelispor l’11 ottobre.

La scelta di Italiano

Secondo alcune indiscrezioni, come riportano i giornali turchi, l’allenatore Vincenzo Italiano potrebbe far riposare l’attaccante serbo nella trasferta contro il Kasımpasa e dare a Hyeongyu Oh un’opportunità da titolare. Dopo aver perso tre punti a Trabzon , il Besiktas ha pareggiato 2-2 in casa contro il Crystal Palace, ma ha battuto il Basaksehir con due gol nel finale.

Besiktas, anche Vincenzo Italiano perde la pazienza con Vlahovic: il retroscena Getty

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