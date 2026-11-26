Match sospeso al 25’ del primo tempo nel corso del match di Europa League tra il Besiktas di Italiano e gli israeliani dell’Hapoel Beer Shiva

Un’immagine bruttissima per la Uefa che temeva problemi di ordine pubblico e che si ritrova con un match sospeso. La gara in questione è quella tra i turchi del Besiktas e gli israeliani dell’Hapoel Beer Shiva che è stata sospesa al 26’ del primo tempo a causa degli scontri tra i tifosi turchi e la polizia georgiana. Serve l’intervento dei giocatori turchi per riuscire a riportare la calma con il match che riprende dopo circa 40 minuti.

Il duro intervento della polizia sugli spalti

Il match si gioca in Georgia, con la decisione arrivata proprio dalla Uefa che ha deciso che la partita si sarebbe giocata in sede neutra e in questo caso alla Batumi Arena. I primi scontri tra i tifosi turchi e la polizia si registrano già prima del calcio d’inizio quando un fan del Besiktas ha mostrato una bandiera della Palestina proprio in direzione dei tifosi dell’Hapoel. L’intervento della polizia è stato molto severo, ed è stato proprio questo atteggiamento che più che calmare la situazione ha acceso ancora di più gli animi.

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I media turchi hanno anche riportato che la tensione è nata anche prima dell’ingresso allo stadio, secondo ASport ci sarebbero stati dei contatti tra le forze dell’ordine georgiane e i tifosi già prima del match. La crescente tensione e gli scontri tra i tifosi turchi e la polizia provocano anche delle situazioni pericolose con alcuni fan del Besiktas che necessitano di cure mediche e che vengono portati via in barella. Una situazione che per l’arbitro Krogh diventa difficile da gestire. Al 25′ chiama a sé i due capitani, sospende il match e manda le due squadre nello spogliatoio.

La decisione della Uefa

A fine ottobre la UEFA ha annunciato la decisione di spostare in campo neutro la sfida di Europa League tra Besiktas e Hapoel. Una scelta nata dopo una serie di consultazioni con le autorità e le parti coinvolte perché si temevano problemi legati alla sicurezza a causa delle tensioni geopolitiche esistenti tra Turchia e Israele. Lo spostamento del match in Georgia non è stato accolto con favore dal club di Istanbul che si è ritenuto penalizzato dalla decisione.

Rissa anche in campo, la reazione di Italiano

Tensione sugli spalti che si trasmette anche in campo. Nel primo tempo il gioco è molto spezzettato e dopo circa 15 minuti è una rimessa laterale a far scatenare gli animi dei giocatori. Ozcan prova a prendere il pallone terminato fuori dalle parti della panchina dell’Hapoel, forse vola qualche parole di troppo e si scatena una vera e propria rissa con tanti giocatori da una parte e l’altra coinvolta. A guardare la scena da lontano è il tecnico Vincenzo Italiano, che rimane impassibile e si gira verso la propria panchine cercando di tenere sotto controllo i bollenti spiriti. Già prima del match i giocatori turchi avevano mostrato un atteggiamento molto “severo” nei confronti degli avversari con il capitano del Besiktas, Kokcu, che si è rifiutato di stringere la mano al capitano dell’Hapoel.

in aggiornamento