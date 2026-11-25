La squadra è stata dirottata in Turchia a causa del maltempo in Georgia: due ore di trasferimento via terra e conferenza stampa annullata per il tecnico italiano

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La trasferta europea del Besiktas si è trasformata in una vera e propria odissea per Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic. Altro che normale vigilia di coppa: le condizioni meteorologiche avverse in Georgia hanno impedito all’aereo con a bordo la squadra di atterrare a Batumi ed è stato costretto a cambiare destinazione. Per raggiungere la città georgiana è stato necessario organizzare un trasferimento via terra, con inevitabili conseguenze sul programma della vigilia.

Besiktas, l’aereo non riesce ad atterrare a Batumi: com’è andata

Il viaggio del Besiktas è cominciato nel pomeriggio, quando la squadra è partita dall’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul a bordo di un volo charter diretto a Batumi. La destinazione era la Georgia, dove domani, giovedì 26 novembre, i bianconeri affronteranno l’Hapoel Beer-Sheva in occasione della quinta giornata della fase campionato di Europa League.

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Dopo circa un’ora e mezza di volo, però, sono iniziati i problemi. Sulla zona di Batumi imperversavano pioggia intensa e grandine, per cui il pilota è stato impossibilitato a completare le operazioni di atterraggio. L’aereo ha effettuato diversi giri nello spazio aereo georgiano, prima di modificare la rotta e dirigersi verso la Turchia. La destinazione alternativa è diventata l’aeroporto di Rize-Artvin, dove il charter è finalmente riuscito ad atterrare.

Italiano, niente conferenza: salta il programma della vigilia

Il cambio di destinazione ha stravolto i piani di Italiano. L’allenatore del Besiktas avrebbe dovuto presentarsi davanti ai giornalisti per la consueta conferenza stampa prepartita, ma l’imprevisto ha reso impossibile rispettare gli orari stabiliti. La società turca ha quindi comunicato l’annullamento dell’appuntamento, spiegando che, a causa della modifica forzata del viaggio, la conferenza sarebbe iniziata troppo tardi.

Vlahovic e Italiano, due ore in auto per raggiungere Batumi

A complicare ancora di più la giornata è stato il trasferimento successivo all’atterraggio. Una volta atterrato a Rize-Artvin, il gruppo ha dovuto proseguire in auto per raggiungere Batumi, passando dal confine tra Turchia e Georgia attraverso il valico di Sarp. Un tragitto di circa due ore, decisamente diverso da quello previsto inizialmente.

A bordo del volo c’era anche l’ex Juventus Vlahovic, inserito da Italiano nella lista dei 24 convocati per la sfida europea e in forma smagliante. Insomma, una vigilia decisamente movimentata per i due protagonisti più attesi della spedizione.

Anche l’Hapoel Beer-Sheva costretto a cambiare programma

Il maltempo ha condizionato anche l’avversaria del Besiktas. L’Hapoel Beer-Sheva aveva programmato la rifinitura nello stadio che ospiterà la partita, ma la pioggia e la grandine hanno costretto lo staff a individuare una sede alternativa. La sessione si è così svolta su un altro campo indicato dalla Federcalcio georgiana.