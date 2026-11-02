Besiktas, Italiano incredulo, non si dà pace: "Va risolto subito questo problema"

Continua il tabù trasferte per il Besiktas – reduce da due sconfitte consecutive fuori casa in campionato contro Amedspor e Trabzonspor – che si fa rimontare dal 2-0 al 2-2 in casa del Kasimpasa e rallenta la corsa in Super Lig. Non è bastato il ritorno al gol di Vlahovic, che non segnava dall’11 settembre dopo un avvio boom con sei reti in 5 gare.
La beffa per il Besiktas
La squadra di Italiano ha sbloccato il risultato al 28’ con Trossard, bravo a sfruttare il passaggio di Yilmaz e a battere il portiere avversario. A inizio ripresa è arrivato il raddoppio di Vlahovic, che sembrava aver messo in discesa la partita. Il Kasimpasa, però, non si è arreso e al 60’ ha accorciato le distanze con Winck, autore di un colpo di testa sul cross di Karapo. Gli ospiti non sono riusciti a gestire il vantaggio e all’87’ si è consumata la beffa: Rafferty ha trovato la rete del definitivo 2-2, facendo esplodere la gioia dei padroni di casa e lasciando Italiano con tanti rimpianti.
La delusione di Italiano
Non si dà pace il tecnico Italiano: “Eravamo in vantaggio per 2-0, ma ce lo siamo fatti rimontare. Dobbiamo correggere questo errore. Dobbiamo migliorare le nostre prestazioni e i nostri risultati in trasferta. Avevamo la partita in pugno, ma ce la siamo lasciata sfuggire dopo essere stati sotto di 2-0. Dobbiamo rimediare immediatamente a questo errore nelle prossime partite fuori casa”.
Purtroppo abbiamo buttato via la partita dopo essere stati sul 2-0. Credo che la nostra intensità e qualità siano calate un po’ nel finale. Abbiamo avuto 4-5 ottime occasioni per il terzo gol. Ma sfortunatamente è mancata la concentrazione, il ritmo è calato. La squadra ha perso il controllo e abbiamo subito 2 gol. Mi congratulo con loro, hanno segnato 2 gol bellissimi. Avevamo la partita in mano sul 2-0, l’abbiamo buttata via. Dobbiamo correggere questo. Dobbiamo migliorare le nostre prestazioni e i nostri risultati in trasferta. Avevamo la partita in mano, l’abbiamo buttata via dopo essere stati sul 2-0″
Il punto debole del Besiktas
Sottolineando i punti persi in trasferta, l’allenatore italiano ha dichiarato: “Credo che se guardiamo alle partite passate fuori casa, siamo andati molto vicini alla vittoria. Abbiamo vinto la partita contro il Fenerbahce. È passato del tempo, ma quella partita l’abbiamo vinta. Questa squadra ha la capacità di vincere fuori casa, ma non riusciamo a mostrare la stessa qualità e concentrazione quando non siamo in casa, e ne stiamo pagando un prezzo molto alto”.
Rispondendo a una domanda sulle sostituzioni, Italiano ha infine dichiarato: “Sembrava la decisione giusta al momento. Penso che le sostituzioni siano state corrette”.