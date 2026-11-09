Besiktas, Vlahovic rivela il suo segreto: gli tocca fare un regalo ogni settimana

Il bomber serbo torna al gol con una doppietta al Genclerbirligi e ringrazia gli assist del compagno Trossard, Italiano preoccupato solo del rendimento in trasferta

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Il Tupras Park si conferma un fortino inespugnabile per il Besiktas che ritrova la vittoria e anche i gol di Vlahovic. Il serbo è stato protagonista assoluto con una doppietta ne 3-0 al Genclerbirligi. L’ex Juve a fine gara ha rievelato il suo segreto mentre Italiano è concentrato sulla differenza di rendimeno tra casa e trasferta.

La doppietta di Vlahovic

Vlahovic si è sbloccato al 20′: servito da un passaggio filtrante di Trossard, è entrato in area di rigore appena fuori dalla zona di tiro e il suo tiro rasoterra si è insaccato in rete, battendo il portiere İrfan Can Egribayat. Ospiti in 10 al 22′: il difensore Metehan Baltacı, che aveva ricevuto un cartellino giallo al 16′ ha steso proprio Vlahovic rimediando la seconda ammonizione e l’espulsione.

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Il secondo gol di Vlahovic al 45′: Murillo ha trovato alle spalle della difesa Trossard che è entrato in area di rigore, ha poi superato il portiere che gli aveva chiuso l’angolo, e ha passato la palla a Vlahovic appena fuori dall’area piccola. Il giocatore serbo ha insaccato a porta vuota. Poku ha poi fissato il risultato sul 3-0 finale all’85’.

L’omaggio a Trossard

Con questo risultato, il Besiktaş ha portato il suo bottino di punti a 22, riducendo il distacco dalla capolista Galatasaray a 6 punti, felice Vlahovic: “Era una partita importante, la vittoria è stata fondamentale. Non stavamo giocando bene da qualche partita, ma la vittoria è importante e vogliamo continuare così”. Riferendosi agli assist del giocatore belga Leandro Trossard, il bomber ha detto: “Se un attaccante segna, la squadra sta giocando bene. La nostra squadra ha giocato bene. Ringrazio Trossard. Sono contento dei suoi assist. Purtroppo oggi non ha segnato, ma lo farà. Finché Trossard continuerà così, gli farò un regalo ogni settimana. Scherzi a parte, vincere è più importante di chi segna o fa assist.”

Il rammarico di Italiano

Il successo sul Genclerbirligi conferma il rendimento interno perfetto in Super Lig ma in trasferta manca ancora qualcosa come sa bene italiano: “Penso che abbiamo iniziato bene. Il nostro approccio è stato buono. La concentrazione è stata buona. Abbiamo sfruttato il vantaggio di avere un uomo in più. Siamo stati bravi anche nelle situazioni di 11 contro 11. Vlahovic ha giocato bene, Trossard ha fatto un buon lavoro. Mi congratulo con i miei giocatori Tutti sanno bene che spirito abbiamo in casa, come riusciamo a cambiare marcia. Stiamo avendo problemi in trasferta, ma li risolveremo. Abbiamo conquistato 3 punti. Affronteremo la pausa per le nazionali con serenità”.

L’allenatore italiano ha elogiato in particolare Trossard, dicendo: “Trossard è stato eccellente oggi; mi è piaciuto molto anche nella partita contro il Celtic. Oggi ha giocato più al centro. Ha anche fornito un assist. Fa un ottimo lavoro sulle fasce e al centro. È un giocatore molto efficace e intelligente negli uno contro uno. Mi congratulo con lui.”