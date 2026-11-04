Il pilota ferrarista è diventato papà di una bambina nata dal suo matrimonio con Alexandra Saint Mleux, sposata nel febbraio scorso

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nel ciclo più critico, in cui conflitti intestini tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton paiono inquinare il clima, già non idilliaco, all’interno della Scuderia Ferrari a placare e distendere ristabilendo le priorità è la nascita della primogenita del pilota monegasco e di sua moglie, Alexandra Saint Mleux. Elegante, colta, intraprendente ma prudente a seguito della sua ultima, suggestiva apparizione ai box in occasione del gran premio d’Italia a Monza non ha più contribuito nel suo personale intento di conferire lustro e visibilità al suo progetto, optando per una linea della cautela che l’ha tenuta in Europa evitando, come di norma, spostamenti in aereo e lunghe tratte.

Fuga da Interlagos e lotte intestine Ferrari

Che però il parto fosse imminente e che avvenisse in un luogo prediletto e caro alla coppia era noto, tant’è che il ferrarista a poche ore dal GP del Brasile e dopo un fine settimana orribile per le note diatribe e sportellate con il compagno di scuderia, avrebbe lasciato Interlagos per rientrare in Europa e stare vicino alla moglie in procinto di partorire.

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Un contrappasso necessario, per Charles, reduce da una delle esperienze meno gradevoli e comprensibili della sua permanenza in Ferrari: nella gioia per Kimi Antonelli, pilota italiano campione del Mondo come nessuno mai, l’orribile weekend ferrarista è parso trascurabile, quasi irrilevante ma così non è stato.

Gli attriti interni, abbinati a una persistente delusione nonché la strategia addirittura autolesionistica adottata dal team hanno messo sia i piloti sia Frederic Vasseur sotto i riflettori. Esclusivamente per i demeriti.

La nascita della piccola Bianca

Le indiscrezioni avevano incominciato a circolare quando la Ferrari ha annunciato che Dino Beganovic avrebbe corso le libere 1 in programma questo fine settimana, segnale che l’attesa era terminata e che l’attesa nascita della piccola Bianca – questo il nome scelto dalla coppia – era imminente.

Sotto l’account Instagram della coppia, che ha postato un’immagine dolce come mai delle gambe della neonata con le scarpine in lana bianche, subito i primi commenti di congratulazioni da parte di Pierre Gasly, della F1 e della Fia. Giorni idilliaci che Charles si godrà prima di far ritorno in Brasile. Con la Ferrari e incompatibilità innegabili da affrontare, dentro e fuori una pista che ha segnato la storia del Cavallino.