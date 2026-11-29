A poche ore dalla finale con la Spagna, Angelo Binaghi esalta il sistema Italia: "Il nostro è un movimento dove tutti si assumono le proprie responsabilità. Torneremo a Bologna, ora un torneo anche a Milano"

Alla fine ha (quasi) sempre ragione lui. Angelo Binaghi da Cagliari, classe 1960, il decennio che ha visto sbocciare per davvero i sogni degli italiani, quelli del benessere economico, delle canzoni d’amore che resistono al tempo e anche (sul finire) delle lotte studentesche. Perché di lotte Binaghi ne ha fatte tante per portare il tennis a competere per davvero con il calcio, lo sport che pareva intoccabile, ma oggi intoccabile più non è. E che se oggi dovesse battere la Spagna nella finale di Bologna supererebbe anche nel numero dei titoli mondiali conquistati. Perché la Davis equivale a un mondiale del calcio, sebbene si giochi tutti gli anni (non con cadenza quadriennale) e abbia un meccanismo di qualificazione assai più semplice.

“La finale più giusta”: Binaghi non si scompone

Battere Alcaraz e compagni rappresenterebbe una stelletta da apporre al petto vita natural durante. Perché l’Armada spagnola è tornata prepotentemente alla ribalta, e senza Sinner l’Italia parte di rincorsa. Sarebbe stato un tripudio nel tripudio poter beneficiare anche della presenza di Jannik, perché Bologna avrebbe assistito alla madre di tutte le partite del decennio della racchetta. “Ma questa Italia-Spagna rimane la finale più giusta”, spiega Binaghi alla Gazzetta.

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“Sarebbe stata la migliore se ci fosse stato anche Sinner, che manca dal 2024, e nonostante ciò siamo comunque arrivati altre due volte all’atto conclusivo. Però si affrontano le due nazioni che a livello maschile sono più forti di tutte le altre nazioni (USA inclusi), dunque va bene così”.

Per puntare al poker servirà però un’impresa nel vero senso della parola. “Cobolli può battere Alcaraz. Non ha nulla da perdere, mi aspetto da lui una partita coraggiosa, a testa alta. Chiaro che la Spagna è favorita, anche nel doppio è fortissima, ma noi lotteremo punto a punto e potrà accadere qualunque cosa, perché è questo che la Davis insegna”.

L’elogio a Volandri, il ruolo di Berrettini

L’Italia a Bologna è andata già oltre i propri limiti, potendo anche far leva su un’unione di squadra che a inizio settimana si faticava a intravedere. “Volandri è stato bravo a far andare tutti d’accordo. Ma la verità è che l’Italia vince perché fa sistema e mette i giocatori nelle condizioni migliori possibili per potersi esprimere al top. Tutti si assumono le loro responsabilità e nessuno accampa alibi o scuse. Il capitano è una pedina fondamentale: lui è un vero leader, tanto quanto lo è Matteo Berrettini, dentro e fuori dal campo”.

Binaghi risponde poi a che sostiene che i successi italiani sono figli anche del fatto che si giochi in casa. “Ma abbiamo vinto due volte in Spagna, questo qualcuno l’ha dimenticato? E c’erano Nadal e Alcaraz… vince chi si dimostra più forte, questa è la verità. Poi il fatto di aver portato ATP Finals e Next Gen in Italia ci ha permesso di accelerare la crescita di tutto il movimento, e questo è innegabile”.

“Milano merita una storia importante”

Binaghi ha confermato che l’intenzione della FITP è di andare avanti con Bologna come sede della fase finale di Davis (il contratto scade nel 2027, ma si lavora già per un rinnovo pluriennale), ma guarda già oltre. “Ci manca una rassegna importante a Milano, dove siamo completamente scoperti. L’idea è di riuscire a costruire qualcosa che possa essere l’inizio di una grande storia. Poi nel 2028 dovremo colmare anche una lacuna relativa al Nord-Est”.

Infine, l’ammissione del calo di telespettatori, figlio certo anche dell’assenza di Sinner. “Abbiamo acquisito una nostra dimensione che va al di là di Jannik, ma lui ha creato qualcosa che non si era mai visto prima, la passione per il tennis ad personam. Il nostro compito ora è di riuscire a fidelizzare una fetta di pubblico sempre maggiore, e magari portarli anche a giocare e praticare la nostra disciplina”.