Nuovo affondo del n.1 della Federtennis che nell'esaltare i successi del suo movimento non manca mai di criticare ferocemente il mondo del football

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha aspettato che l’Italia tornasse a perdere per lanciarsi nel suo secondo sport preferito: denigrare il calcio. Il presidente della Fitp Angelo Binaghi, raggiante per il successo delle Atp Finals a Torino, a Tuttosport ha ripreso un discorso mai veramente interroto. Ovvero ribadire l’avvenuto sorpasso del tennis sul calcio che avrebbe solo da imparare dalla sua gestione.

L’ultimo affondo di Binaghi

All’interno dell’intervista al quotidiano sporivo torinese, Binaghi lancia la solita freccia avvelenata: “Finché il calcio continuerà a considerarsi uno sport con diritti e prerogative speciali, non cambierà mai. Le vere rivoluzioni nascono quando le risorse sono limitate. Nel calcio, invece, ce ne sono troppe, anche grazie ai finanziamenti pubblici. Così non si crea alcun incentivo a riformare un sistema che, oggi, ha perso quei riferimenti etici e morali che anche il tennis aveva smarrito in passato”.

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Tutti gli sfoghi del presidente della Federtennis

Nulla di nuovo sotto il sole, per Binaghi il calcio è un’ossessione. Attacchi mirati e su tutti i fronti: perché l’Italia va sulla Rai e il tennis no? Perchè continuate a dire che il calcio è lo sport più amato in Italia quando l’abbiamo sorpassato? L’elenco dei sfoghi è lunghissimo e tutti a senso unico.

Restando solo negli ultimi 5 mesi (ma sono anni che dura la storia) si ricorda quando nel maggio 2026 ha attaccato duramente la Lega Serie A per la concomitanza tra il derby Roma-Lazio e le finali degli Internazionali d’Italia, definendo “deficiente” chi aveva stilato il calendario e lamentando che per 25 anni il tennis aveva dovuto subire le scelte del calcio.

L’arrivo di Malagò

L’astio è cresciuto quando è stato eletto il presidente della Figc. Con Malagò presidente del Coni i contrasti erano stati frequenti. Prima della finale dei Mondiali nuova stoccata: “Essendo a Wimbledon a seguire Sinner, devo essermi perso qualcosa: a che ora gioca stasera l’Italia? Ero distratto dalla finale e non sono riuscito a seguirla. Malagò non ha bisogno di consigli, tanto lui fa esattamente il contrario di ciò che faccio io, dalla A alla Z. Però gli faccio gli auguri perché credo che serva a tutti quanti, agli altri sport e al Paese in generale, che il calcio vada meno peggio rispetto ad adesso”.

Così quando è scoppiato il caso del tesseramento mancato e del successivo commissariamento della Figc disse: “Io al Coni ormai non passo da 5 o 6 anni, non mi intendo di queste cose. Mi sembra però che sia la prima volta nella storia che viene nominato un commissario che è la causa del commissariamento stesso. Noi italiani in queste cose siamo campioni del mondo. Io però non sono adatto alle dinamiche del Coni, sono un uomo di altri tempi e ho conosciuto un Coni diverso, in cui c’erano logiche e valori differenti. Purtroppo oggi vale molto meno di quanto valesse prima che lo stesso Malagò ne diventasse presidente”.

Più di recente, il 27 ottobre, ecco riaffiorare l’astio: “Se dovessimo vincere la Davis a Bologna, conquisteremmo la quinta coppa assoluta, e trattandosi del mondiale della racchetta supereremmo i 4 mondiali vinti dall’Italia del calcio. La cosa non mi stupisce, perché abbiamo lavorato tanto e bene per raggiungere certi risultati. E comunque, non dovesse accadere quest’anno, di sicuro non mancheranno le occasioni per provare a farlo in quelli a venire”