Il presidente FITP a ruota libera in vista del finale di stagione: "Il 2026 è comunque positivo, peccato per i troppi infortuni. Dobbiamo investire di più nel settore femminile"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’intenzione è quella di colorare d’azzurro l’ultima parte di una stagione comunque ampiamente positiva. “Abbiamo dimostrato una volta di più quanto sia competitivo il tennis italiano, dunque qualunque sarà il finale c’è solo da essere contenti di quanto è stato fatto”, spiega Angelo Binaghi. Il Re Mida dello sport italiano, perché davvero tutto (o quasi) quel che tocca trasforma in oro. Anche adesso che Sinner è ai box fino alla fine di dicembre, il presidente federale non se la sente di porre limiti alla provvidenza. E vista dell’ultimo mese di stagione distilla la solita fiducia di cui ha fatto ormai un vero e proprio marchio di fabbrica.

Un finale tutto da vivere: “Anche senza Sinner c’è vita”

Al Corriere dello Sport, Binaghi ha fatto capire di credere per davvero nelle possibilità di poker in Davis della “nuova” Italia di Volandri. Tanto da rilanciare la sfida al mondo del calcio, puntando a un clamoroso sorpasso. “Se dovessimo vincere la Davis a Bologna, conquisteremmo la quinta coppa assoluta, e trattandosi del mondiale della racchetta supereremmo i 4 mondiali vinti dall’Italia del calcio. La cosa non mi stupisce, perché abbiamo lavorato tanto e bene per raggiungere certi risultati. E comunque, non dovesse accadere quest’anno, di sicuro non mancheranno le occasioni per provare a farlo in quelli a venire”.

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La rivalità col calcio è qualcosa che funge quasi da fuoco per il mondo del tennis, che sente di essere più che mai vicino al sorpasso. Anche adesso che Sinner è costretto a guardare giocare i propri connazionali. “Abbiamo Cobolli che è a un passo dalle Finals, e anche Bolelli e Vavassori dovrebbero essere vicini a qualificarsi. Spero poi che pure Errani e Paolini avranno l’opportunità di qualificarsi per le finali di Indian Wells.

Insomma, anche senza Sinner abbiamo dimostrato di essere vivi e di avere un sistema, cioè qualcosa che tutto il mondo ci invidia. Il movimento è sano, l’organizzazione nei tornei eccelsa, ma in generale tutto il pianeta tennis italiano funziona, seppur esistono margini per fare ancora meglio. Ad esempio, bisogna tornare a investire forte sul settore femminile, che al momento ha meno punte rispetto al maschile”.

Un 2027 roseo: “Se la salute ci assiste ci divertiremo”

Il capitolo Sinner trova spazio nella dialettica di Binaghi, consapevole che il ritorno dell’ormai quasi ex numero uno del mondo diventi fondamentale per incentivare nuovi tesserati e nuova attenzione. “Jannik sarebbe dovuto ripartire da Shanghai, ma ha preso una decisione figlia della consapevolezza che la salute viene prima di ogni cosa. Per carità, qualcuno l’ha vissuta come un “funerale”, ma se vogliamo Sinner al top nelle prossime annate era necessario fermarsi oggi.

Vero anche che negli ultimi due o tre anni c’eravamo abituati a una percentuale di vittorie enorme, ma sono convinto che chi è stato fermo quest’anno ripartirà ancora più forte. Vale per Sinner, ma vale per Musetti, che intanto è tornato a vincere dopo 4 anni a Lione, e Dio solo sa quanto successo fosse meritato per la dedizione, la fatica e l’impegno che ha messo. Ma vale anche per Paolini e Cocciaretto, che purtroppo hanno dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Bisogna appassionarsi anche se non c’è Sinner che vince cinque tornei di fila: un movimento che funziona sa attrarre appassionati godendo anche delle vittorie di altri protagonisti”.

Musetti è uno di questi: “Senza l’infortunio di Melbourne, pensando ai guai avuti da Alcaraz, in primavera avremmo potuto avere ragionevolmente due giocatori ai primi due posti della classifica, che sarebbero diventati tre nei primi 5 con Cobolli. Se la salute ci assiste, questo è il potenziale che abbiamo”.

La lotta per i fondi: “Premiare chi crea nuovi praticanti”

Binaghi osserva con attenzione quel che potrà accadere a Torino, dove al netto del forfait di Sinner è previsto comunque il tutto esaurito (“Siamo a un passo dal sold out, com’è logico che sia”). Poi sposta il mirino sul tema politico: “I fondi alle federazioni vengono dati solo in parte sulla meritocrazia, e non parlo di risultati, perché a mio modo di vedere le risorse andrebbero destinate a chi riesce a creare un numero maggiore di nuovi praticanti.

Noi del tennis non stiamo simpatici al mondo sportivo italiano: siamo delle mosche bianche, stiamo vincendo più del lecito, veniamo visti con invidia anche perché abbiamo strutturato la federazione come un’azienda dove la politica viene sempre accompagnata fuori dalla porta.

Questa cosa ad esempio non esiste nel calcio, e il calcio sta faticando, mentre da noi si avverte sempre più la richiesta di nuovi spazi per praticare tennis, padel e pickleball. L’Italia è il quinto Paese più sedentario, secondo i dati OCSE: si tende a voler avere più praticanti per più discipline, anziché concentrarsi su alcune, ma secondo me è una tesi di fondo sbagliata”.