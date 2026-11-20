Domenica all'Unipol Forum di Assago di fronte le regine incontrate della prima parte di stagione. Milano accoglie Conegliano con nuove certezze e la voglia di proseguire la striscia di 9 vittorie consecutive

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Nel giorno in cui il presidente FIVB Fabio Azevedo ha ribadito che nulla è deciso in merito alla formulazione del nuovo calendario internazionale (verrà proposta una seconda bozza, tenendo conto delle indicazioni arrivate da ogni angolo del globo), in Italia la testa è rivolta tutta a quel che accadrà domenica alle 18 all’Unipol Forum di Milano, dove la Numia di Chicco Blengini riceverà la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano di Daniele Santarelli nella sfida che dovrà dare un volto alla capolista solitaria della Serie A1 Fineco. Perché domenica sera non potranno restare accoppiate, Milano e Conegliano, come hanno fatto andando di pari passo nelle prime 9 gare stagionali. Non già una finale, ma un bell’antipasto di quella che potrà essere la sfida per il tricolore tra 5 mesi o giù di lì.

Blengini senza paura: “Concentrate su noi stesse”

Milano in realtà arriva alla sfida carica come mai lo era stata nella storia recente. Perché da quando Blengini siede sulla panchina della Numia ha conosciuto solo vittorie, tanto in campionato, quanto nelle amichevoli estive (anche quella giocata contro Conegliano nella finale di Courmayeur Cup). E sembra essere l’unica avversaria in grado di infastidire sul serio la corazzata veneta. “La partita di domenica si presenta da sola”, spiega Chicco.

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“Come prima cosa voglio fare i complimenti al Consorzio Vero Volley per aver organizzato, ancora una volta, un match importante in una cornice così prestigiosa come l’Unipol Forum; sugli spalti ci aspettiamo tanta gente (almeno 12mila le presenze assicurate) e questo è un grande risultato per il club e per il nostro movimento.

Per quanto riguarda la parte tecnica, le ragazze sono concentrate su loro stesse. Conosciamo benissimo il valore dell’avversario e sappiamo anche che Conegliano è la grande favorita, non solo per il roster che ha, ma anche per la continuità nei risultati ed esperienza nel vincere. Dal canto nostro, conosciamo le nostre qualità e stiamo lavorando per farle progredire sia a livello individuale che di squadra, provando ad arrivare nella nostra miglior condizione possibile, decisi a offrire una buona pallavolo. Sappiamo che l’Imoco farà di tutto per limitare il nostro gioco, ma dovremo essere pronte a vivere questi momenti con serenità”.

Egonu top scorer, ma Manfredini è la carta a sorpresa

Blengini sin qui s’è fatto trascinare dai 197 palloni messi a terra da Egonu, migliore realizzatrice del campionato. E con 553 punti l’attacco della Numia è anche quello che ne ha fatti di più (in 29 set: fanno 19,06 a parziale), mentre Conegliano è arrivata a quota 539, ma con un set in meno (19,25 la media). È a muro però che Milano ha fatto davvero la differenza: 103 quelli mandati a referto (36 dalla sola Danesi), mentre le Pantere sono a quota 57 (Manfredini con 12 è la top scorer di casa Imoco nel fondamentale).

La stessa Manfredini che primeggia nella classifica degli ace (a quota 12), tre in più di Haak ed Egonu. Mentre in ricezione è la giapponese Sato (43,4%) quella con la percentuale più alta di tutte di ricezioni perfette, seguita da Fersino (38%), Gabi (37.9%), Lanier (35,8%) e Piovesan (35,7%). Moki De Gennaro una volta tanto insegue (29,6%), ma solo perché ha giocato qualche set in meno rispetto alle compagne.

Moki però resta una delle atlete di Conegliano ad aver giocato il maggior numero di scontri diretti con Milano: in totale sono stati 53, con 45 vittorie delle Pantere e appena 8 del Vero Volley, che l’ha spuntata in una soltanto delle 12 finali tra le due formazioni (cioè nella Supercoppa 2025).

Santarelli insegue nuove certezze: “Sarà un bel test”

I numeri sono da sempre il miglior alleato di Santarelli, che ad Assago conta di allungare la striscia di vittorie di inizio stagione, che annovera anche la Supercoppa conquistata a spese di Scandicci. “Sarà sicuramente una bella partita da giocare, una di quelle sfide che, al di là dei tre punti in palio per la regular season, possono dare ulteriori certezze. Non ci si gioca un trofeo, ma c’è sicuramente la voglia, da entrambe le parti, di continuare il bel percorso intrapreso finora e di confermare quanto di buono è stato fatto.

Noi abbiamo voglia di andare a Milano per confermare le nostre certezze e dimostrare ancora una volta di essere una squadra forte. Nonostante il passare degli anni, i roster differenti e le diverse motivazioni, siamo sempre ai vertici. Milano, ormai da anni, è una delle realtà che caratterizzano la pallavolo italiana insieme a noi. Credo che quest’anno stia dimostrando una grande maturità e di essere una squadra in grado di metterci in difficoltà. Per questo mi aspetto una sfida molto equilibrata tra due squadre che, se riusciranno entrambe a esprimersi al meglio, potranno dar vita a una bellissima partita per la pallavolo italiana”.